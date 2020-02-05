Уволился главный врач больницы в Оргтруде

Петр Бушуев покинул пост главного врача больницы в Оргтруде. В департаменте здравоохранения Владимирской области специалисту предложили продлить контракт, но он отказался. Как сообщил «Призыву» сам Петр Бушуев, он больше не работает в системе регионального здравоохранения. Пояснять причину своего ухода бывший главврач не стал, за него это сделали коллеги и пациенты. По их словам, претензий к руководителю за шесть месяцев работы не было.



— Скорее всего его увольнение связано со всеми требованиями жителей, которые департамент выполнять не хочет, а люди спрашивают с главного врача. Это скорая помощь, это круглосуточный стационар, это лицензированный стоматологический кабинет, физиокабинет. Для Петра Николаевича это были непростые 6 месяцев работы. К нему на прием регулярно с жалобами ходили пациенты, — рассказала жительница Оргтруда Оксана Свиридова. — Хотя он очень многое успел за это время сделать. Привлек специалистов новых, например, кардиолога, хирурга, второго гинеколога. Он сам принимал как травматолог-ортопед.

Петр Бушуев ушел по собственному желанию.

Сейчас больницу временно возглавляет начмед Дарья Белова. Теперь свои требования по возвращению отделения скорой помощи и круглосуточного стационара жители будут адресовать ей.

В декабре прошлого года активисты Оргтруда побывали на Первом канале. Проблемы местной медицины, в том числе угрозу закрытия педиатрического отделения в больнице №7, люди озвучили в эфире программы «Право на справедливость». В передаче участвовал Дмитрий Морозов, председатель комитета Государственной Думы по здравоохранению. После записи он связался с представителями департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Но одним разговором дело не закончится. Морозов держит связь с инициативной группой Оргтруда и собирается нанести личный визит в местную больницу.

Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшерам скорой помощи приходится самим решать, куда ехать на вызов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»