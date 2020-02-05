Ушел из жизни заслуженный художник России Владимир Телегин

Утрата для Владимирской области. Ушел из жизни заслуженный художник России, известный владимирский пейзажист Владимир Телегин. В прошлом году торжественно отмечался его 80-летний юбилей. Прощание с художником состоится завтра, 6 февраля, в 12.00 в Траурном зале Владимирского бюро судмедэкспертизы по адресу: ул.Б.Нижегородская, 65 А.

Владимир Павлович Телегин родом из Собинки. В 1958 году он окончил Мстёрскую художественную школу промысловой кооперации. В 1976 году стал членом Союза художников России, в 1999 году получил почетное звание — «Заслуженный художник РФ». Также он был награжден орденом Дружбы и медалью «За заслуги перед Владимирской областью».

Прощание с художником состоится 6 февраля.

В своем творчестве Владимир Телегин отдавал предпочтение пейзажному жанру, в большей степени – видам родного края.

— Пейзажи «Осенний день», «Туманное утро», «Весна в деревне Каширино», «Белая ночь» — итог многолетней неустанной, увлеченной работы художника на пленэре. Телегин мастерски решает сложнейшие живописные задачи, добиваясь предельной выразительности цвета, света, тона, фактуры мазка. Кажется, написаны холсты на одном дыхании, однако легкость эта кажущаяся, попробуйте мысленно изменить хоть одну деталь, и вы поймете, что за простотой кроется строгий художественный отбор, анализ, — писала о творчестве Владимира Телегина искусствовед Лариса Такташова.

Редакция «Призыва» выражает соболезнования семье и близким художника.

Ольга Ефремова

Фото сайта регионального Союза художников