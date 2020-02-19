Управляющие компании и ТСЖ требуют перерасчета за мусор

Несколько товариществ собственников жилья и управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные дома Владимира, направили письма на перерасчет платежей за обращение с ТКО в адрес регионального оператора «Биотехнологии». Об этом сообщил депутат владимирского горсовета Олег Кашицын. Председатели ТСЖ и руководители «управляшек» составляли акты в присутствии жителей. Представитель регоператора Альберт Скорцов заявил, что не видел ни одного акта и ни о каком перерасчете речь пока не идет.

Более того, депутатов горсовета возмутил официальный ответ администрации Владимирской области о снижении платы за январь на переходный период. В письме объяснили, что перерасчет возможен только в случае обращения в жилищную инспекцию. Олег Кашицын заметил, что многие пытались вызвать инспекторов, но никто так и не отозвался. Специалисты элементарно игнорировали заявки. Вместе с тем, ранее областные власти говорили, что для перерасчета достаточно было подписать акты жителям.

Диалог главы города Ольги Деевой и представителя компании «Биотехнологии» Альберта Скворцова:

О.Д. — Такой ответ в письме нас не радует. Мы настаивали на перерасчете за начало января, переходный период. Вы в своем предприятии этот вопрос обсуждали? Пойти на встречу жителям?

А.С. — Стараемся идти на уступки с жителями. Все будем делать в рамках законодательства.

О. Д. — Вы вообще согласны, что некачественно предоставили услугу?

А.С. — Нам пришлось менять парк контейнеров, закупать технику. Были серьезные пополнения контейнеров.

О.Д. — Услуга предоставлялась некачественно. Переполнение, не каждый день. Были контейнерные площадки, заваленные мусором.

А.С. — Были такие площадки. Были трудности.

Регоператор отказывается делать перерасчет за первые числа января.

Представители регоператора не раз признавали, что в первой половине января были сбои (об этом «Призыв» сообщал здесь), вывозили раз в 3-5 дня, допускали завалы. «Призыв» проводил рейды и фиксировал переполненные контейнерные площадки. Взять хотя бы углубленные бункеры, мусор из которых не вывозили три недели. И несмотря на эти явные факты, никто из жителей не получит перерасчет. Для сравнения, энергетики после порыва магистрали на площади Фрунзе сразу же заявили о том, что всем жителям сделают перерасчет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»