Уникальный передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области

Новый третий передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области. Сегодня состоялось его открытие. Это уникальный для региона комплекс с тремя просторными кабинетами, оснащенными современным медицинским оборудованием. Как и в двух других передвижных центрах, прием будут вести узкие специалисты. Впервые будет проводиться УЗИ сердца и углубленное офтальмологическое обследование.

«Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. С 2015 года каждый житель Владимирской области имеет возможность пройти необходимое бесплатное обследование рядом с домом в своем населенном пункте. Передвижные центры здоровья уже совершили более 2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов нашего региона. С начала проекта обследование в двух комплексах прошли более 180 000 человек. Особое внимание уделяется сбережению здоровья детей.

За пять лет работы проект «Передвижные центры здоровья» доказал свою востребованность и эффективность.

Жители региона обратились к депутату с просьбой о расширении проекта. Особенно много обращений было связано с УЗИ-обследованиями и офтальмологией. Григорий Викторович поддержал инициативу земляков. Решением стал запуск третьего передвижного центра здоровья. Дату открытия выбрали не случайно — сегодня депутат отмечает свой день рождения.

— Мне очень хотелось в свой день рождения сделать такой подарок моим землякам. По многочисленным просьбам я решил расширить возможности проекта «Передвижные центры здоровья» и приобрел новый современный медицинский комплекс, — рассказал Григорий Аникеев. — Для меня одной из самых важных задач является системная работа по сбережению здоровья жителей Владимирской области, решение вопросов повышения доступности и качества медицинской помощи. Здоровье людей напрямую связано с своевременностью, доступностью и качеством медицинского первичного обследования. Вовремя проведенное обследование и консультация компетентного специалиста необходимы для сохранения здоровья каждого человека. Для этих целей я и реализую в регионе проект «Передвижные центры здоровья». Он работает и будет работать для сбережения здоровья моих земляков!

В первом кабинете расположилось современное офтальмологическое оборудование: диагностический прибор — авторефкератометр, экранный проектор знаков для проверки остроты зрения и щелевая офтальмологическая лампа, которую используют при обследовании глаза и его тканей, включая хрусталик, через стереомикроскоп.

Во втором кабинете будет проводиться УЗИ сердца. Там также установлен УЗИ-сканер высокого класса, оснащенный специальным пакетом опций для кардиологических обследований. Третий — кабинет «женского здоровья». Здесь будут вести прием маммолог и гинеколог, проводиться УЗИ в гинекологии и УЗИ молочных желез. Для этого приобретен УЗИ-сканер высокого класса.

Первыми условия в уникальном передвижном центре, конечно, оценили врачи. Опытный специалист УЗИ Светлана Михайлова работает в проекте с самого его начала.

— Я считаю, что передвижные центры здоровья — это большой вклад в здравоохранение Владимирской области, учитывая возможность передвижения в самые отдаленные уголки региона: районные центры, деревеньки. Они дают возможность пациенту экономить время и пройти бесплатное обследование по месту жительства, — рассказала «Призыву» врач.

В день открытия экскурсию по новому передвижному центру здоровья провели для общественников. Многие из них ранее проходили обследования в двух других комплексах и потому в полной мере оценили новшества.

— Очень важно, что Григорий Викторович сейчас расширил этот проект, приобрел третью машину. Представляете, 50 человек только один специалист в передвижном центре будет принимать, а трое специалистов — 150 человек! — рассказала Наталья Адамович, председатель ВРО Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. — И очень важно, что не обязательно приезжать во Владимир, чтобы пройти обследование. Медицинские передвижные центры сами приедут в районы, в поселки, села, и жители на месте смогут пройти обследование.

— Этот проект — уникальный для Владимирской области. Он очень важен и для города Владимира и Владимирской области. Учителя нашей гимназии, родители, бабушки и дедушки наших учеников обращались в передвижные медицинские центры и проходили обследование. И в настоящее время у нас в учительской висит объявление, что начинает работу третий передвижной центр здоровья, — рассказала Ирина Кулешова, директор гимназии № 35 г. Владимира. — Представлены все виды обследования, в любое время можно записаться и прийти на прием.

Прием в передвижных медицинских комплексах ведут квалифицированные врачи областного уровня: терапевт, кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи. Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях организации и районных газетах. Запись открыта с 13-го числа каждого месяца и производится по телефону горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»