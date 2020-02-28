Уникальный передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области

Впервые будет проводиться УЗИ сердца

Новый третий передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области. Сегодня состоялось его открытие. Это уникальный для региона комплекс с тремя просторными кабинетами, оснащенными современным медицинским оборудованием. Как и в двух других передвижных центрах, прием будут вести узкие специалисты. Впервые будет проводиться УЗИ сердца и углубленное офтальмологическое обследование.

«Передвижные центры здоровья» – областной долгосрочный масштабный проект, который реализует депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. С 2015 года каждый житель Владимирской области имеет возможность пройти необходимое бесплатное обследование рядом с домом в своем населенном пункте. Передвижные центры здоровья уже совершили более 2000 выездов и посетили более 400 населенных пунктов нашего региона. С начала проекта обследование в двух комплексах прошли более 180 000 человек. Особое внимание уделяется сбережению здоровья детей.

Новый передвижной центр здоровья

За пять лет работы проект «Передвижные центры здоровья» доказал свою востребованность и эффективность.

Жители региона обратились к депутату с просьбой  о расширении проекта. Особенно много обращений было связано с УЗИ-обследованиями и офтальмологией. Григорий Викторович поддержал инициативу земляков. Решением стал запуск третьего передвижного центра здоровья. Дату открытия выбрали не случайно — сегодня депутат отмечает свой день рождения.

— Мне очень хотелось в свой день рождения сделать такой подарок моим землякам. По многочисленным просьбам я решил расширить возможности проекта «Передвижные центры здоровья» и приобрел новый современный медицинский комплекс, — рассказал Григорий Аникеев.Для меня одной из самых важных задач является системная работа по сбережению здоровья жителей Владимирской области, решение вопросов повышения доступности и качества медицинской помощи. Здоровье людей напрямую связано с своевременностью, доступностью и качеством медицинского первичного обследования. Вовремя проведенное обследование и консультация компетентного специалиста  необходимы для сохранения здоровья каждого человека.  Для этих целей я и реализую в регионе проект «Передвижные центры здоровья». Он работает и будет работать для сбережения здоровья моих земляков!

В первом кабинете расположилось современное офтальмологическое оборудование: диагностический прибор — авторефкератометр, экранный проектор знаков для проверки остроты зрения и щелевая офтальмологическая лампа, которую используют при обследовании глаза и его тканей, включая хрусталик, через стереомикроскоп.

Во втором кабинете будет проводиться УЗИ сердца. Там также установлен УЗИ-сканер высокого класса, оснащенный специальным пакетом опций для кардиологических обследований. Третий  — кабинет «женского здоровья». Здесь будут вести прием маммолог и гинеколог, проводиться УЗИ в гинекологии и УЗИ молочных желез.  Для этого приобретен УЗИ-сканер высокого класса.

Светлана Михайлова, специалист УЗИ

Первыми условия в уникальном передвижном центре, конечно, оценили врачи. Опытный специалист УЗИ Светлана Михайлова работает в проекте с самого его начала.

Я считаю, что передвижные центры здоровья — это большой вклад в здравоохранение Владимирской области, учитывая возможность передвижения в самые отдаленные уголки региона: районные центры, деревеньки. Они дают возможность пациенту экономить время и пройти бесплатное обследование по месту жительства, — рассказала «Призыву» врач.

В день открытия экскурсию по новому передвижному центру здоровья провели для общественников. Многие из них ранее проходили обследования в двух других комплексах и потому в полной мере оценили новшества.

Очень важно, что Григорий Викторович сейчас расширил этот проект, приобрел третью машину. Представляете, 50 человек только один специалист в передвижном центре будет принимать, а трое специалистов — 150 человек! — рассказала Наталья Адамович, председатель ВРО Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. — И очень важно, что не обязательно приезжать во Владимир, чтобы пройти обследование. Медицинские передвижные центры сами приедут в районы, в поселки, села, и жители на месте смогут пройти обследование.

Наталья Адамович, председатель ВРО Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества

Этот проект — уникальный для Владимирской области. Он очень важен и для города Владимира и Владимирской области. Учителя нашей гимназии, родители, бабушки и дедушки наших учеников обращались в передвижные медицинские центры и проходили обследование. И в настоящее время у нас в учительской висит объявление, что начинает работу третий передвижной центр здоровья, — рассказала  Ирина Кулешова, директор гимназии № 35 г. Владимира. — Представлены все виды обследования, в любое время можно записаться и прийти на прием.

Прием в передвижных медицинских комплексах ведут квалифицированные врачи областного уровня: терапевт, кардиолог, отоларинголог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, маммолог, гинеколог, специалисты УЗИ-диагностики и другие врачи. Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» www.vpoo-mip.ru, в социальных сетях организации и районных газетах. Запись открыта с 13-го числа каждого месяца и производится по телефону горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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