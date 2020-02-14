Украинские деньги аукнулись сопернику Трампа

В мире нет ни одного государства, которое в той или иной степени не столкнулось бы с коррупцией. Не исключение и США, вводящие санкции против других государств лишь по «подозрению» в незаконных финансовых сделках. При этом сами высокопоставленные чиновники Соединённых Штатов оказываются замешаны не то что в коррупционных скандалах, а в международных махинациях. На этой неделе в центре грязной истории оказался сын бывшего вице-президента (и возможного конкурента Трампа на выборах-2020) Джо Байден Хантер. Он работал в нефтегазовой компании Burisma на Украине во время того, как его отец отвечал за внешнюю политику США.

Синекура в нищей стране

В 2014-2019 гг. Байден-младший работал в Украине в составе совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings (кипрского холдинга, занимающегося добычей украинского газа), получая зарплату в 50 тысяч $ ежемесячно. А еще, по версии американских и украинских политиков, «незаменимый специалист» (точнее, семейство Байденов) получали огромные взятки.

Три миллиона долларов от Украины и еще полтора миллиарда от Китая

— такие суммы «отмытых» денег получил за время своей работы в бывшей

республике СССР сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, утверждает в своей публикации в Twitter адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

49-летний Хантер Байден — второй сын Джо Байдена от первого брака.

Байден-младший юрист по образованию, а его карьера охватывает весьма широкий спектр деятельности — от работы в министерстве торговли США до членства в совете директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Последняя работа заключалась в участии в нескольких совещаниях в год, а главным достоинством Байдена-младшего являлись не профессиональные качества, а то, что он — сын влиятельного политика США, курировавшего взаимоотношения Соединенных Штатов с Украиной.

Американский «мажор»

Сведения о том, что Хантер Байден в личных целях пользуется контактами отца, впервые появились еще в середине 1990-х гг. Тогда Байден-старший назначил его заместителем руководителя своего предвыборного штаба, когда баллотировался на очередной срок в сенат. «Совершенно случайно» 26-летний Байден-младший получил высокооплачиваемую (зарплата 100 тысяч $ в месяц) должность юриста в MBNA America, банковском холдинге, который был крупнейшим спонсором предвыборной борьбы его отца. Уже тогда это вызвало нежелательный для Байденов резонанс в обществе.

Позже Хантера Байдена раскритиковали за то, что он предположительно воспользовался визитом отца в Китай, чтобы установить деловые связи с одним из китайских финансовых фондов. Когда Джо Байден отвечал при Обаме за политику в отношении Украины, Хантер получил должность в совете директоров «Бурисма» (Burisma), но администрация Обамы не усмотрела в этом ничего предосудительного, потому что Хантер якобы действовал в этом деле как частное лицо.

Уволенный прокурор

В 2015 году генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал

расследование в отношении компании Burisma Holdings на предмет возможных злоупотреблений, но, как он позднее утверждал, администрация США стала препятствовать его деятельности. Ведомство Шокина, расследуя дело Burisma, планировало допрашивать представителей совета директоров компании, включая сына Байдена, но до этого так и не дошло, поскольку после увольнения Шокина соответствующее уголовное дело было фактически замято.

Весной 2016 года Байден-старший, тогда действующий вице-президент Соединенных Штатов, потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Вице-президент дал понять, что если прокурор останется на своём посту, США не выделят Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий. Давление возымело действие: президент Петр Порошенко уволил генпрокурора, и в 2017 году начатое Шокиным расследование в отношении Burisma Holdings оказалось прекращено.

— То, что сделал Байден — это позор. Его сын брал деньги от

Украины, от Китая — много денег от Китая. То, что сделал Байден, было неправильно, — так оценил деятельность семейства Байденов ныне действующий президент США Дональд Трамп.

Украинский депутат Андрей Деркач заявил, что он располагает

документами следствия, свидетельствующими о том, что Burisma заплатила

Байдену-старшему почти миллион долларов в качестве вознаграждение за

лоббирование. Деркач, в частности, обнародовал документы, полученные

от журналистов-расследователей, включая переписку между сотрудниками

Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и дипломатических представительств иностранных государств.

— Это был перевод средств Burisma Group на лоббистскую деятельность, как полагают следователи, лично Джо Байдену через лоббистскую компанию, — сказал Деркач, согласно переводу российской информационной службы Интерфакс.

Трёшка на подкуп президента

Сегодня Джо Байден – возможный кандидат в президенты США от Демократической партии. И даже те весьма внушительные для рядовых граждан любой страны суммы, в получении которых обвиняют отца и сына Байденов, выглядят до неприличия мелко в масштабе великой страны, которую они представляют.

В СССР лет сорок назад был популярен монолог известного юмориста

Геннадия Хазанова о том, как гулящий муж долго уверял свою благоверную в том, что является агентом КГБ, а все его похождения не что иное, как спецзадания. В конце концов, доведенная до отчаяния женщина написала письмо генералу КГБ, жалуясь на супруга: «Я уже посылала ему десятку на марки, чтобы он писал донесения в центр, 5 рублей чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ и трешку на подкуп президента». Выражение «трешка на подкуп президента» стало в Советском Союзе крылатой фразой, намеренно утрирующей масштаб серьезной задачи. Однако, похоже, в случае с Байденами пресловутая «трешка» почти и не преувеличение.

Арсений Корольков

Фото: pics.mcclatchyinteractive.com