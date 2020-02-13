Угадайте, какое романтическое кино снимали во Владимирской области

Любимая женщина помогает талантливому хирургу, оставшемуся без ног, поверить в свои силы и вновь вернуться к делу всей его жизни. Натурные съемки фильма 1960 года проводились во Владимире: на улице Подбельского, в парке им. Пушкина, на привокзальной площади и в других местах города. И снова утро Ждите писем Простая история Правильно! Неправильно! -

Романтическая история о русской женщине, гусарах, безумной любви и ужасной русской погоде, непредсказуемо смешавшей несколько человеческих судеб. Почти все сцены фильма 1964 года сняты на фоне суздальских пейзажей и на суздальских улицах. Необыкновенное лето В распутицу Метель Правильно! Неправильно! -

История нежной и чистой любви военной переводчицы Ани Белозеровой и офицера Акимова вышла на экраны в 1966 году. Романтические сцены объяснения в любви и последнего свидания героев снимали в Суздале. Прощай Сердце друга Непрошеная любовь Правильно! Неправильно! -

Случайная встреча двух уже немолодых людей заставляет их вновь переживать глубокое чувство, которое их когда-то связывало. Съемки фильма 1980 года проходили во Владимире: в гостинице «Заря», Доме культуры ВХЗ, Доме офицеров, на улицах города… Встреча Прощание Если можешь – прости Правильно! Неправильно! -

История трагической любви китайского купца Чжоу и русской девушки Ольги, встретившихся и обвенчавшихся в Москве в годы нэпа. Многие натурные съемки российско-корейского фильма 1993 года проводились во Владимире и Суздале. Ты – это я В погоне за счастьем На Муромской дорожке Правильно! Неправильно! -

Лирическая комедия о девушке, которая всеми силами пытается «отмазать» своего любимого от армии вопреки его воле. Съемки фильма 2003 года проходили в Муроме: в военкомате, городской больнице, Окском парке, возле Николо-Набережной церкви. История весеннего призыва Я дождусь Есть идея… Правильно! Неправильно! -

Современная интерпретация трепетной новеллы Стефана Цвейга «Письма незнакомки». Создатели сериала 2004 года за красивой картинкой приезжали во Владимир и Суздаль. Все начинается с любви Тебе, не знавшему меня Самозванка Правильно! Неправильно! -

Мелодрама о двух подругах с неустроенной личной жизнью, которым судьба наконец-то дает шанс стать счастливыми. 8-серийный фильм 2012 года снимали в Александрове. Только о любви Два мгновения любви Однажды будет любовь Правильно! Неправильно! -

История любви поручика и прекрасной незнакомки, обрушившейся на них как солнечный удар. Натурные съёмки фильма 2014 года проводились в Гороховце, где была воссоздана уникальная атмосфера и быт уездного города начала XX века. Раба любви Окаянные дни Солнечный удар Правильно! Неправильно! -