Угадайте, какое романтическое кино снимали во Владимирской области

В День святого Валентина душа больше, чем обычно, просит романтичной сказки. Хочется повздыхать в унисон с влюбленными героями, затаить дыхание, когда их трепетные чувства сталкивается с препятствиями, а то и поплакать, когда все, конечно же, хорошо закончится. Такое кино прекрасно дополнит романтический вечер. Особенно если любовная история разворачивается в привычных нам пейзажах. Фильмы, снятые во Владимирской области, напомнят нам, какой страстной, безумной, забавной и, несмотря ни на что, счастливой бывает любовь. Зовите своих любимых людей и попробуйте вместе с ними по кадрам и краткому описанию узнать романтические картины, снятые у нас.
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