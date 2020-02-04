Учителей и воспитателей начнут возвращать в профессию

В 2020 году во Владимирской области вслед за медиками начнут возвращать в профессию и работников образовательной сферы – учителей и воспитателей. Уже в апреле все трудоспособные граждане, в том числе пенсионеры, смогут обратиться в центр занятости и бесплатно пройти переподготовку. Как известно, сейчас во Владимире и районах открываются новые дошкольные учреждения, где педагоги уже требуются. Зарплата, которую предлагают им на рынке труда, – от 15 000 до 30 000 рублей.

Сейчас профильный департамент собирает предложения с образовательных организаций, на базе которых смогут обучаться все желающие.

— Это будет не только повышение квалификации учителей. Но также мы будем возвращать сотрудников в дошкольные учреждения – младшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, методисты. Как мы знаем, не хватает специалистов в данной сфере. Мы пойдем в тандеме с департаментом образования, который уже запустил проект «Земский учитель». А мы запускаем проект «Возвращение в профессию работников в сфере образования» для граждан, стоящих на учете в органах службы занятости, – рассказала «Призыву» Ирина Арсенова, заведующий отделом обеспечения государственных услуг областного департамента по труду и занятости населения.

В центре занятости уверены, что это предложение будет пользоваться успехом.

Причем не только у молодых специалистов, но и граждан предпенсионного, пенсионного возраста, с инвалидностью, а также женщин, находящихся в декрете. Наличие диплома в образовательной сфере не является требованием для получение данной услуги.

— В базе вакансий требуются младшие воспитатели в детские сады. Раньше их называли нянечками, — поясняет Ирина Арсенова. – Теперь – это младший воспитатель, и закон об образовании требует, чтобы они также имели направление педагогической деятельности. Поэтому даже гражданина без педагогического образования мы можем направить на переподготовку, чтобы в дальнейшем он мог работать в детском саду младшим воспитателем.

Для того, чтобы вернуться в профессию жителям области необходимо обратиться в свой центр занятости за предоставлением услуги. Обучаться они будут в образовательных учрежденьях. Как правило клиенты уже знают, куда пойдут работать, говорят в департаменте, их ждет работодатель. Курсы длятся от 2,5 до 3 месяцев. Разрыв в профессии может быть от 1 года и более. Но здесь возьмут обучать даже с паузой в несколько месяцев.

Как сообщал «Призыв» ранее, в прошлом году пройти переподготовку смогли около 670 граждан предпенсионного возраста. Каждый второй пенсионер находил работу в центре занятости. Но как правило их брали на неквалифицированный труд. Всего в 2019 году в области было трудоустроено почти 26,5 тысяч граждан.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»