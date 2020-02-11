Учащихся призывают выкладывать в TikTok обзоры школьных обедов

Неожиданное предложение поступило школьникам Владимира. Учащиеся могут снять на видео свой школьный обед и… выложить ролик в сеть. В городском управлении образования поясняют, что Общероссийский народный фронт совместно с Российским движением школьников запускает совместный конкурс #ШкольныйОбед. Главный приз — стедикам для телефона.

Автор самого интересного и популярного видео получит ценный подарок.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 14 февраля выложить снятый видеообзор на свой канал в TikTok с хештегом #ШкольныйОбед. Все подробности можно узнать здесь. В случае отсутствия аккаунта TikTok готовое видео можно прислать на электронную почту k.zherve@onf.ru с пометкой «Конкурс #ШкольныйОбед». Итоги конкурса будут подведены 29 февраля.

Ранее «Призыв» сообщал, что бесплатное питание для школьников младших классов может вернуться уже в текущем учебном году. Владимирские чиновники ждут решения правительства по распределению финансирования на выполнение этих задач.

Ольга Ефремова

Фото: atlasnews.ru