Убитая деревня не дотянула до юбилея в 500 лет

Полвека назад исчезла деревня Юшково, стоявшая на границе Ковровского и Судогодского районов. Её признали неперспективной, как и тысячи других сельских населённых пунктов страны в 1960-е годы. Сейчас на месте деревни осталось лишь небольшое поле, всё гуще зарастающее лесом. А ведь она могла бы отметить 500-летие, поскольку Юшково, при пруде и колодцах, по-видимому, существовало еще в XVI столетии. С давних пор оно являлось вотчиной дворянского рода Марышкиных.

Владельцы сельца и усадьбы

Сегодня почти никто не знает о деревне Юшково. Находившаяся среди бескрайних и местами труднопроходимых лесов, она стала легендой. Нынче лишь единицы могут отыскать место исчезнувшего селения, да и им приходится поплутать. Словно былинный град Китеж Юшково пропало, хотя и не в озерных водах, а в остатках лесного океана прежнего Медушского стана.

Местность там имеет волнистый рельеф. В более чем вековой давности земском справочнике указывалось, что «при Юшкове отдельные холмы достигают значительной вышины и имеют очень крутые склоны». Само название «сельцо» указывало на наличие там господской усадьбы, которая там просуществовала более двух с половиной веков. Вокруг Юшкова всегда было изобилие охотничьих и бортных угодий, а грибов и ягод там и сейчас без меры.

В 1637-1648 гг. Юшково с пустошами являлось вотчиной братьев Пиная-Павла и Василия Васильевичей Марышкиных.

По первой ревизской переписи 1719 года сельцо было записано за дворянином Федором Дмитриевичем Марышкиным (внуком Василия Васильевича), его женой Федосьей Васильевной, а также за сыновьями Ильей, Матвеем и Афанасием Федоровичами Марышкиными. Всего им там принадлежали 22 мужского пола души крепостных крестьян. Еще 6 мужского пола душ крестьян в Юшково тогда принадлежали подьячему Провиантского приказа Никите Гаврииловичу Носкову, очевидно, родственнику Марышкиных, вероятно, по жене.

Другими владельцами сельца Юшково в том же 1719 году являлись братья Василий Даниилович и Сила Даниилович Марышкины, троюродные братья Ильи, Матвея и Афанасия Марышкиных, упоминавшихся выше. По тем временам эта лесная деревенька была не столь и малой, относясь к селениям средней руки.

До отмены крепостного права

Потом сельцом владели сыновья Силы Данииловича Марышкина — армии подпрапорщик Иван Силыч и армии капитан Василий Силыч Марышкины. Еще часть селения была выделена в приданое их сестре Стефаниде Силовне… Последней помещицей Юшково из рода Марышкиных стала дочь прапорщика Ивана Силыча Марышкина дворянская девица Анна Ивановна Марышкина, скончавшаяся в своей юшковской усадьбе в феврале 1849 года. Но вплоть до отмены крепостного права в усадьбе продолжали жить её родственники из рода Колышкиных.

В 1866-м Московская сохранная казна продала с аукциона за долги имение в Юшково.

Еще одна часть сельца Юшково в конце XVIII — первой половине XIX веков принадлежала дворянам Мономаховым, очевидно, родственникам Марышкиных и Колышкиных. Юшково в XIX столетии оставалось сравнительно небольшим селением. По ревизской переписи 1834 года там значились 31 мужского и 31 женского пола душ крестьян. По данным ревизии 1858 года — 74 постоянных обитателя, опять-таки без учета помещиц, а также 8 человек прислуги при усадьбе.

Последний этап

После отмены крепостного права начался отток населения из Юшково, в том числе артелей лесорубов и мастеров-кирпичников. И всё же в 1904-м в Юшково в 15 дворах проживали 111 крестьян. Исторический максимум численности населения для этого селения был зафиксирован в 1923 году — 138 жителей.

В середине 1930-х гг. в Юшково был организован колхоз, названный в честь Сергея Мироновича Кирова, убитого в декабре 1934 года в Ленинграде. Юшковский колхоз стал одним из тысяч «кировских» объектов, появившихся в ту пору по всей стране. В начале 1950-х гг. юшковский колхоз имени Кирова вошел в состав укрупненного колхоза «Первое мая» с центральной усадьбой в соседней большой деревне Клюшниково. Однако к тому времени стоявшее в глуши в стороне от дорог и «благ цивилизации», в том числе магазина, школы и почты, Юшково стали массово покидать его обитатели, переселяясь в более обжитые места.

К 1961 году в деревне насчитывалось лишь 20 постоянных жителей в 10 дворах.

Юшково оказалось в числе «неперспективных» деревень и в середине 1960-х гг. было ликвидировано как населенный пункт. Если бы этого не произошло, возможно, оно бы сейчас существовало хотя бы в качестве дачной деревни. И её жители, пусть и приезжающие на лето, могли бы справить 500-летие своей деревни. Но этого, увы, никогда уже не случится.

Николай Фролов

Заглавное фото: look.com.ua