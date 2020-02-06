У госпитализированных в Судогде китайцев коронавирус не обнаружили

Стали известны результаты анализов на коронавирус у госпитализированных в Судогде граждан Китая. По предварительной информации, смертельного заболевания у мужчин не обнаружено. Однако полностью исключать опасный диагноз нельзя. Специалисты регионального Роспотребнадзора ждут заключения своих московских коллег. До этого времени жители КНР будут находиться в районной больнице.

Работники одного из местных предприятий были госпитализированы накануне в боксы Судогодской ЦРБ.

По словам медиков, один из них почувствовал легкое недомогание в виде першения в горле. Правда, это не заставило гостя из КНР, вернувшегося с Родины, обратиться за медицинской помощью. Признаки ОРВИ у него были выявлены при плановом посещении. После вспышки коронавируса вернувшиеся из Поднебесной на особом контроле.

Ранее стало известно, что коронавирус не был подтвержден у китайского студента ВлГУ. Но до окончательного решения московской лаборатории 21-летний молодой человек будет находиться под наблюдением врачей. Сейчас для него определили отдельное помещение в инфекционном отделении городской больницы в Юрьевце. По предварительной версии, у студента — ОРВИ.

Ранее «Призыв» сообщал, что после вспышки коронавируса цены на медицинские маски взлетели в несколько раз.

Полина Тарбеева

Фото: AP Photo / CDC