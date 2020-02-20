Турцентр поставил дверь на пешеходный мост в Суздале

Пешеходный мост через реку Каменку в сторону ГТК «Суздаль» закрыт. Турцентр поставил дверь и запер ее накануне вечером. Детей, которые посещают танцевальные занятия и бассейн, лишили единственной удобной дорожки. Десятки жителей Суздаля сегодня же обратились в администрацию города. Стало известно, что глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров обратился к директору ООО «Турцентр» Олегу Жукову с просьбой предоставить документы, подтверждающие право собственности на пешеходный мост. Если он действительно находится в частных руках, то администрация готова принять его в муниципальную собственность и сделать проход открытым для всех.

— Переход сложился здесь исторически, он существует более 40 лет, им ежедневно пользуются жители и гости города, — говорит Сергей Сахаров.

К такому неприятному сюрпризу никто из суздальцев не был готов.

Сити-менеджер обратился в Суздальскую межрайонную прокуратуру с заявлением провести проверку законности действий ООО «Турцентр».

«Призыв» ранее сообщал, что полным ходом идет ремонт моста через реку Каменку по улице Коровники в районе турцентра.

Анна Тумановская

Фото жителей г. Суздаля