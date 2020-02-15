Циклон «Сабина» не даст зиме вернуться во Владимирскую область

Зима продолжает удивлять своим аномальным теплом. По прогнозам синоптиков, в течение всей следующей недели ожидаются плюсовые температуры. Воздух в дневные часы прогреется до + 4 градусов. Околонулевые температуры ожидаются и ночами. Синоптики поясняют, свое влияние на погоду оказывает атлантический циклон «Сабина», проходящий над регионами Центрального федерального округа. Он принес осадки и потепление. Зима с морозцем уже, скорее всего, не вернется. Постепенно начинается переход к весне. Таким мнением с агентством «Москва» поделился заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Погода держит курс на весну.

Нетрадиционные для зимы температуры продлятся до конца февраля, а в марте уже наступит и астрономическая, и календарная весна. По оценкам ученого, зима уже окончательно завершилась. Даже в случае вторжения холодного арктического воздуха весенний характер погоды сильно не поменяется, полагает Владимир Семенов.

О ранней и теплой весне говорят и народные приметы. 15 февраля православные отмечают большой праздник — Сретение Господне. По погоде в этот день наши предки определяли, какой будет весна. Об обычаях и традициях этого праздника «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»