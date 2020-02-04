Цены на медицинские маски взлетели в несколько раз

На фоне истории с коронавирусом в аптеках Владимира выросли цены на медицинские маски. В отдельных случаях одноразовый товар из нетканого материала подорожал в 4 — 10 раз. За индивидуальное средство защиты теперь придется заплатить от 10 до 40 рублей. И это гораздо больше, чем неделю назад, когда в России были выявлены первые случаи китайской пневмонии.

— У нас маска раньше стоила 5 рублей за штуку, сегодня продаем за 10 рублей. Но нам уже сообщили, что новая партия товара будет стоить 15 — 20 рублей. Это в четыре раза дороже, чем в начале этого года, — пояснил «Призыву» один из фармацевтов.

Мы проинспектировали сразу несколько аптек, расположенных недалеко от Владимирского государственного университета. Купить медицинскую маску нам удалось только в одной из них. Цена вопроса — 35 рублей. И это за одну штуку.

Отдельный интерес — дефицит товара. В некоторых аптеках на данный момент маски просто-напросто раскупили. Где-то остались повязки только для самых маленьких. Так, нам удалось приобрести одноразовый товар, предназначенный для минимизации распространения инфекции, за 43 рубля. Взрослому человеку такая маска не подходит. Да и продал фармацевт нам последнюю пачку.

Почему вдруг маски взлетели в цене, не очень понятно. На наших глазах одноразовый товар никто не спросил. Жители города если и покупают маски, то точно не массово. В областном центре встретить человека с закрытым лицом вне поликлиники можно редко.

Зато фармацевты рассказали нам интересные истории. На днях за масками приходили молодые люди и покупали все, что хранилось на складе. Нашлись желающие приобрести тысячи упаковок якобы для своих друзей из Китая. После вспышки коронавируса в Поднебесной простые повязки, действительно, большой дефицит. Специалисты не исключают, что таким образом кто-то наживается на проблеме. Неизвестно, где и по какой цене потом всплывут эти маски.

— Была информация, что по аптекам передвигаются какие-то люди, закупают маски. Рассказывают, что по пятьсот тысяч забирают за раз. Я не могу сказать, какой масштаб это будет иметь. Если будут такие прецеденты, то, конечно, будет трудно их контролировать. Если введут закон, который запретит маски на экспорт, то он будет малоэффективен, пока есть такие способы, — пояснил «Призыву» Владимир Виденин, генеральный директор компании по производству медицинских материалов. — Трудно сказать, чьих рук это дело. Мы работаем , как и работали. Да, заказов стало больше. Но если кто-то будет ездить по аптекам и вымывать остатки, будет трудно.

По словам производителя, спрос на маски вырос в два раза.

Что касается возможного дефицита товара, то, по словам Владимира Виденина, компания работает только с российскими поставщиками. Относительно января спрос вырос почти в два раза. В связи с этим возникают небольшие задержки, но они не критичные. При этом производители масок уверяют, что цены стараются не взвинчивать. Для постоянных клиентов, которые снабжают аптеки, стоимость товара увеличилась только на 3-5%.

— То, что маски по 20 рублей, — это не наших рук дело. У нас все документы, мы делаем, отгружаем, у нас такого повышения нет, — говорит Владимир Виденин. — С другой стороны, можно отметить, что поставщики комплектующих подняли цены и нам приходится искать альтернативу. Кто-то пытается спекулировать, мы себе это позволить не можем, потому что работаем по контрактам. И там изменение цен прописывается.

При этом медики напоминают, что ношение масок — не панацея от болезни. В большей степени их рекомендовано носить больным людям, чтобы не допустить распространения инфекции. Остальным лучше чаще мыть руки и соблюдать элементарные правила гигиены. А если вам все-таки в маске спокойнее, то не забывайте менять их каждые два часа. На полный рабочий день нужно минимум четыре. А это по современным ценам — удовольствие дорогое.

Ране «Призыв» сообщал, что владимирцам предлагают болеть дома.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»