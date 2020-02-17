Центры здоровья приняли более 30 тысяч пациентов

Услугами бесплатных центров здоровья Владимирской области за минувший год воспользовались 31 375 человек. Из них более 8 тысяч – дети. Жителям региона напоминают, что в центрах здоровья специалисты определяют уровень сахара и холестерина в крови, измеряют рост, вес, артериальное давление, проводят ЭКГ. На основе этих результатов пациенты получают индивидуальные консультации, а пациенты с выявленными факторами риска – рекомендации по проведению углубленных диагностических исследований и ведению здорового образа жизни. При необходимости врачи предлагают наблюдение в центре здоровья, занятия в школах здоровья, а в случае выявления серьезных заболеваний дают направления на дополнительное обследование и лечение.

Во Владимирской области создано семь центров здоровья.

Во Владимире они работают при областном центре лечебной физкультуры и спортивной медицины (ул. Большая Нижегородская, 63) и городской клинической больнице № 5 (ул. Северная, 1а). В Коврове – на базе горбольницы № 2 (ул. Первомайская, 23), в Муроме – в горбольнице № 2 (Карачаровское шоссе, 3), в Александрове – в районной больнице (ул. Восстания 1905 года, 9). Детские центры здоровья открыты на базах владимирской детской городской поликлиники № 1 (проспект Ленина, 53) и детской больницы округа Муром (ул. Красноармейская, 29).

— Прием в центрах здоровья ведется бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, — уточняет пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе продолжается проведение диспансеризации населения по «семейному графику». В прошлом году свое здоровье в нерабочее время проверили более 4 тысяч владимирцев.

Ольга Ефремова

Фото: bavly-tat.ru