Центр помощи онкобольным открылся во Владимире

Центр помощи онкобольным открылся в городской клинической больнице №5 города Владимира. Он оснащен оборудованием для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В штате центра — три врача-онколога и пять медицинских работников среднего звена, сообщает облздрав. В арсенале специализированной службы 32-срезовый компьютерный томограф фирмы «Philips», портативный УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическая стойка и другое высокотехнологичное оборудование. Имеется дневной стационар на 10 коек, где пациенты уже начали проходить курсы химиотерапии. В год там планируют оказать химиотерапевтическую медицинскую помощь 500 пациентам.

На создание центра в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов направлено около 40 млн рублей.

— Среди пациентов городской клинической больницы №5 на диспансерном наблюдении 4200 человек с онкологическими диагнозами, из них более 400 были поставлены на диспансерный учет в прошлом году, поэтому специализированная онкологическая медицинская помощь в нашем учреждении очень востребована, — уточнил главный врач городской клинической больницы №5 Сергей Замковой.

Попасть на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи можно после прохождения диспансеризации или первичного осмотра у участкового врача. В случае подозрения на онкопатологию терапевт выпишет направление к онкологу по месту жительства. После прохождения диагностики пациента направят на врачебную комиссию онкодиспансера, которая определит тактику лечения. В сложных случаях лечение будет проводиться в Областном онкодиспансере.

Центр помощи онкобольным — уже второй по счету в нашем регионе. Первый специализированный центр был открыт в прошлом году на базе Гусь-Хрустальной городской больницы. До конца 2024 года в регионе будут созданы еще пять Центров. Они откроются в Городской больнице №2 города Владимира, Центральной городской больнице города Коврова, Муромской городской больнице №1, а также в Александровской и Киржачской районных больницах.

Ранее «Призыв» сообщал, что узнать о предрасположенности к раку теперь можно по полису ОМС.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области