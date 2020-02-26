Центр дал деньги на горячее питание в школах

Бесплатное питание в начальном звене возвращается в школы Владимирской области. Из федерального бюджета уже выделены средства на поддержку субъекта. Владимирские власти готовы выполнять указ Президента, озвученный в последнем послании Федеральному Собранию РФ. Деньги обещают найти оперативно.

Каждый четвертый ученик 1-4-х класса обеспечен бесплатным питанием.

Сегодня во Владимире 16700 детей из начального звена посещают школьные столовые. Малоимущие, многодетные и инвалиды питаются бесплатно, остальным 50% от стоимости завтрака оплачивает бюджет.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

На сегодняшний день мы ждем, когда в область поступит нормативный документ. На область распределили средства — 306 миллионов рублей.

Это не только на Владимир. Финансироваться будет из трех источников: федерального, областного, муниципального.

С 1 сентября мы должны обеспечить всех детей с 1-го по 4-й класс горячим питанием. Как только область выпустит нормативный акт, мы поймем, в каких долях будет софинансирование.

Речь идет не о такой уж большой сумме в качестве софинансирования. Когда в конце 2018 года горсовет согласился отменить бесплатное питание в школах, администрация в качестве доводов кивала на дефицит бюджета. Тогда в казне не смогли найти около 30 миллионов рублей, чтобы оставить все как есть. Сейчас же, учитывая федеральную и областную поддержку, сумма будет еще меньше. И стоит учитывать, что бюджет 2020 года снизился с 10 до 5% от общих доходов. Так что ситуация уже не так критична.

Как «Призыв» сообщал ранее, с ростом цен на завтраки и обеды школьные комбинаты питания добавили порции и фрукты в меню столовых.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»