Тротуар и велодорожка появятся на месте снесенных гаражей

Четную сторону улицы Соколова-Соколенка во Владимире, от школы дзюдо до выхода на улицу Куйбышева, ожидает благоустройство. В планах мэрии обустроить там пешеходный тротуар и велосипедную дорожку. Земельный участок освободился после того, как снесли 250 незаконно установленных гаражей и вывезли весь крупногабаритный мусор. В створе будущих тротуара и велодорожки остался лишь один металлический гараж, принадлежащий федеральному льготнику. В мэрии поясняют, что у владельца есть право на него. Сейчас администрация Фрунзенского района подыскивает альтернативное место для гаража.

На улице Соколова-Соколенка снесли 250 незаконных гаражей.

Подготовкой проектно-сметной документации на строительство тротуара и велодорожки займется управление городскими проектами. Затем проект будет вынесен на обсуждение жителей города. Между тем Владимир продолжают зачищать от незаконно установленных гаражей. В прошлом году во всех трех районах города было ликвидировано свыше 800 конструкций. В текущем году работа продолжается. В Октябрьском районе демонтируют 150 гаражей, в Ленинском — 200 гаражей, во Фрунзенском — более 500 гаражей.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия определилась с планом ремонта дворов и общественных пространств. В список вошли 25 дворовых территорий и один-единственный парк — «Добросельский».

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru