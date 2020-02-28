Три такси попали в ДТП за утро

Три таксиста устроили две аварии за сегодняшнее утро на центральных дорогах Владимира. По информации пресс-службы УГИБДД, в четвертом часу утра на Большой Московской столкнулись два автомобиля «Hyundai». Кроссовер врезался в стену Богородице-Рождественского собора. Легковушка осталась на проезжей части. Никто из водителей не пострадал.

Еще один таксист рискнул совершить опасный маневр на Дворянской.

При развороте иномарку занесло, и он врезался в пешеходное ограждение. На месте ДТП виновник не задержался. На тротуаре пока не убрали металлические обломки.

Как «Призыв» сообщал ранее, пассажир иномарки погиб в ДТП в Ковровском районе. Машина врезалась в опору ЛЭП.

Анна Тумановская

Фото Владимира N, «Подслушано во Владимире»