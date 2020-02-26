Три десятка взрослых искали пропавшего ребенка

Тяжелый вечер и ночь выдались у волонтеров регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Добровольцы искали во Владимире пропавшего накануне 10-летнего мальчика. Медлить было нельзя. Ночь обещала быть морозной.

— Первые люди приехали к штабу поиска в 19.45 и приступили к выполнению задач. Всего на месте работали 28 человек, — написали поисковики на странице своей официальной группы в социальной сети «ВКонтакте».

В час ночи одна из групп сообщила радостную новость о том, что мальчик найден живым.

С ребенком все в порядке, разве что немного замерз. Поисковики выразили благодарность всем, кто участвовал в поиске, делал репосты в соцсетях, оперативно публиковал посты в своих группах, сообщал о похожих детях на улицах города.

— Если вы видите одинокого ребёнка, тем более в темное время суток или в зимний период, то нужно обязательно подойти к нему и узнать, что случилось, — напоминают владимирцам добровольцы «Лиза Алерт».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области участились случаи, когда теряются люди. За 2019 год сотрудниками полиции было рассмотрено 1674 заявления. 119 человек были найдены благодаря работе волонтеров регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирской обл»