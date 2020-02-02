Три человека погибли на южном обходе Владимира

Два пассажира вазовской «девятки» и водитель большегруза «Mercedes» погибли под колесами фуры «Mercedes» на южном обходе областного центра. Они и ещё один человек вышли на проезжую часть после аварии между их машинами: грузовик врезался в «девятку», стоявшую на обочине, авария была несерьезной. Но потом случилось непоправимое. Проходившая мимо фура «Mercedes» сбила стоявших на неосвёщенной трассе людей, дала предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области. Из четверых пострадавших трое скончались, один находится в больнице.

Обе аварии с интервалом в 10 минут произошли около 10 часов вечера.

На момент ДТП было темно, после продолжительных осадков было мокро и скользко. По обоим ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Как «Призыв» сообщал ранее, на гусевской дороге перевернулся автобус с рабочими. Четверо пострадали.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области