Три автомобиля сгорели за одну ночь

Минувшая ночь стала недоброй для владельцев машин, припаркованных во Владимире у дома № 4а на улице Ставровской. Сгорели сразу три иномарки. Сообщение о возгорании поступило в 04.26. Первые пожарные подразделения были на месте уже через три минуты. Горели два автомобиля — «Volkswagen» и «KIA», затем огонь перекинулся на «BMW».
— Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарным потребовалось 7 минут, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.
— Наша машина стояла в двух метрах от этих… По спине прошла холодная дрожь, я до сих пор в шоке! Это очень страшно. Всё произошло в 4 или 5 утра. Почему-то мне кажется, что это поджог, — поделился очевидец пожара в соцсетях.
Что стало причиной случившегося, предстоит выяснить пожарным дознавателям.
Еще один пожар с участием автомобиля произошел во Владимире накануне вечером на парковке у кинотеатра «КиноМакс». Вспыхнул легковой автомобиль «Mercedes».
Загорелся моторный отсек на площади два кв. метра. Соседние автомобили не пострадали. На момент пожара в салоне никого не было. Владельцу автомобиля о происшествии сообщила полиция. Причина пожара устанавливается.
Ранее «Призыв» сообщал, что 13 человек остались без крова из-за пожара. Крупный пожар в жилом доме на шесть квартир тушили в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.
Ольга Ефремова
Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»
Обсуждение 4
Ужасно, сочувствую владельцам машин
Я не представляю, как остаться без машины из-за идиотов
кошмар…это очень сильно похоже на поджог
Вы с чего взяли что огонь перекинулся на БМВ с 2-х горевших машин??? Все говорят что подожгли как раз БМВ, а от неё как раз огонь и перекинулся.