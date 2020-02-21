Три автомобиля сгорели за одну ночь

Минувшая ночь стала недоброй для владельцев машин, припаркованных во Владимире у дома № 4а на улице Ставровской. Сгорели сразу три иномарки. Сообщение о возгорании поступило в 04.26. Первые пожарные подразделения были на месте уже через три минуты. Горели два автомобиля — «Volkswagen» и «KIA», затем огонь перекинулся на «BMW».

— Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. Пострадавших нет. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарным потребовалось 7 минут, — рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

— Наша машина стояла в двух метрах от этих… По спине прошла холодная дрожь, я до сих пор в шоке! Это очень страшно. Всё произошло в 4 или 5 утра. Почему-то мне кажется, что это поджог, — поделился очевидец пожара в соцсетях.

Что стало причиной случившегося, предстоит выяснить пожарным дознавателям.

Еще один пожар с участием автомобиля произошел во Владимире накануне вечером на парковке у кинотеатра «КиноМакс». Вспыхнул легковой автомобиль «Mercedes».

Загорелся моторный отсек на площади два кв. метра. Соседние автомобили не пострадали. На момент пожара в салоне никого не было. Владельцу автомобиля о происшествии сообщила полиция. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Призыв» сообщал, что 13 человек остались без крова из-за пожара. Крупный пожар в жилом доме на шесть квартир тушили в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»