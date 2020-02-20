Трассу возле Покрова перекроют несколько раз

Автомобилистов в ближайшее время ждет целая серия ночных перекрытий федеральной трассы М-7 «Волга» в районе Покрова. Связано это с монтажом рамных опор, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Первое перекрытие случится уже грядущей ночью на 105-м км трассы. В сторону Москвы нельзя будет проехать по 20 минут в 23.00 и 0.00 в сторону Владимира — в 1.30 и 2.30.

Дорожники будут монтировать опоры

График ограничений движения:

— с 22 на 23 февраля перекроют движение на 107-м километре на 20 минут в 23.00 и 0.00 в сторону Владимира, в 1.30 и 2.30 в сторону Москвы;

— с 23 на 24 февраля движение перекроют на 105-м км на 20 минут в 23.00 и 0.00 в сторону Москвы;

— с 26 на 27 февраля и с 27 на 28 февраля на 106-м км будет ограничено движение с 22.00 до 6.00 с полным перекрытием на 40 минут в 23.00;

— с 29 февраля на 1 марта и с 1 на 2 марта на 107-м км будет ограничено движение с 22.00 до 6.00 с полным перекрытием на 40 минут в 23.00.

Автомобилистам предложено объезжать перекрытые участки по следующей схеме. В сторону Москвы – поворот с М-7 на поселок Вольгинский (107-й км), автодорога 17Н-52, Перново, автодорога 17К-11, выезд на М-7 в Покрове через ул. К.Либкнехта (103-й км). В сторону Владимира – поворот с М-7 на ул. Герасимова в Покрове (103-й км), Старое Перепечино, Богдарня, выезд на М-7 в Петушках через ул. Западная (122-й км).

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут. Ранее «Призыв» сообщал, что спорную «зебру» на перекрестке в микрорайоне Юрьевец уберут к началу весны. Федеральные дорожники сотрут разметку и поставят ограждения вдоль проезжей части.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»