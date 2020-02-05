Трассу М-7 под Петушками сузят до двух полос

На трассе М-7 «Волга» в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района стартует капремонт. Движение транспорта на участке с 108 по 115 км будет ограничено. Проезжую часть сузят с четырех до двух полос, по одной в каждом направлении. Максимальная скорость движения на участке – 50 км/ч. Сейчас дорожные службы выставляют временную схему движения по участку. Работы начнутся в конце этой недели и завершатся в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений движения.

В ходе капитального ремонта полностью заменят дорожную одежду, построят систему водоотвода, смонтируют сплошную линию электроосвещения, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Для безопасного изменения направления движения будет обустроена разворотная петля на 113 км. Встречные потоки транспорта разделит барьерное ограждение.

В Упрдоре уточняют, что работы ведутся в рамках масштабного проекта капремонта на 24-километровом отрезке трассы, проходящей через деревни Киржач, Новые Омутищи, Новое Аннино и город Покров. В 2017-2019 годах капитально отремонтированы участки с 94 по 101 км и с 103 по 107 км. Капитальные ремонты участков с 101 по 103 км в Покрове и с 115 по 118 км в районе Нового Аннино намечены на 2023 год.

Ранее «Призыв» сообщал, что на трассе М-7 «Волга» в селе Ворша уберут перекресток, а в Вязниках запустят объезд-дублер.

Ольга Ефремова

Фото: uprdormnn.rosavtodor.ru