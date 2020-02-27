ТНТ4 посмеется над стереотипами про мужчин и женщин

Много лет не утихают споры о том, чей юмор смешнее — мужской или женский. ТНТ4 заявляет, что такого разделения в принципе быть не может и все смешны одинаково. Разница скорее в разных точках зрения на вещи. Убедиться в этом можно будет на протяжении двух недель с 23 февраля по 8 марта в эфире телеканала.

С 23 февраля по 8 марта в 20:00 на ТНТ4 — праздничный спецпроект «Мэны VS Вумэны»(16+).

Резиденты Comedy Club считают, что даже в комплиментах мужчины могут видеть прагматику: «Почему все комплименты в сторону мужчин – это как призыв к действию? Например, “Ты такой щедрый” — значит надо что-то купить. “У тебя золотые руки” — по-любому что-то отвалилось»! Женщины из Comedy Woman, наоборот, могут эмоциональнее реагировать даже на прагматичные поговорки: «Почему про женщин у нас унижающие поговорки, а про мужчин, наоборот, восхваляющие? — возмущается Наталья Андреевна. – Например, баба с возу – кобыле легче, мужик сказал – мужик сделал. Предлагаю другие варианты: сделал дело – гуляй с ребенком, выпил с друзьями – ночуешь у них же».

7 и 8 марта в 17:00 на ТНТ4 праздничная премьера – Love is…

Специально к Международному женскому дню ТНТ4 покажет первый женский кино-скетчком Love is… от создателей Comedy Woman. Знакомые актрисы примерят в нём новые образы и докажут, что любовь это… в первую очередь, всегда смешно! Героиня Натальи Андреевны в своём видеоблоге будет учить, как строить отношения с мужчинами, даже вопреки своему бывшему мужу, который этот блог и снимает. Екатерина Варнава сыграет девушку, таскающую на каждое свидание свою маму, которая, в своё время, не нашла того единственного. Марина Федункив покажет, что даже в 40 лет любовные страсти не утихают – особенно когда жена влюблена в Сергея Лазарева, а мужа ревнует к Анне Седоковой. Кинематографичный сценарий, голливудская съёмка – всё, что любимые участницы Comedy Woman не успели сказать о любви, они скажут в проекте Love is..!

Комедийная битва «Мэны VS Вумэны» — С 23 февраля по 8 марта в 20:00 на ТНТ4.

Скетч-шоу Love is… — 7 и 8 марта в 17:00.