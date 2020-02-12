Тихий час хотят ввести во Владимирской области

Тихий час в дневное время предлагают ввести во Владимирской области в жилых домах и на придомовых территориях. Тишина должна соблюдаться каждый день в период с 13.00 до 15.00. Ограничения вводятся на громкий телевизор, выкрики, свист, игру на музыкальных инструментах, запуск пиротехники, проведение строительных и ремонтных работ. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области оформили это предложение в законопроект и передали на обсуждение в Общественную палату региона. Общественники охотно поддержали идею соблюдения тишины в дневное время, назвав эту меру существенной и необходимой.

Роман Кавинов, вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области:

Законопроект разработан в связи с поступающими в Законодательное Собрание обращениями граждан. Нарушение тишины и покоя — это использование громкой музыки, пения, строительного оборудования, пиротехники. Это распространенное явление.

Проектом предусмотрено время соблюдения тишины и покоя, а также перечень объектов, где это необходимо. Ответственность за нарушение предусмотрена законом об административных правонарушениях области.

Время тишины пока введено только вечером и зависит от дня недели. С понедельника по пятницу оно наступает с 22.00 до 6.00, в субботу и воскресенье — с 22.00 до 9.00. Но правила соблюдаются далеко не всегда. Проблема в том, что законодатели не смогли пока подписать соглашение с МВД, чтобы на нарушения реагировали сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас нарушителей привлекают по более сложной схеме.

Люди обращаются в полицию, сотрудники выезжают и составляют протокол. Этот документ отправляют в городскую или областную административную комиссию, члены которой уже решают, какое наказание назначить. Из-за сложного механизма за год выписывают не больше 300 штрафов за нарушение тишины. Тогда как в соседней Нижегородской области счет идет на тысячи. По словам Романа Кавинова, там соглашение с МВД подписано и нарушителей наказывают оперативно. После одобрения законопроекта Общественной палатой его рассмотрят в Законодательном Собрании. Обещают также обсудить детали с бизнес-сообществом.

Как «Призыв» сообщал ранее, Роспотребнадзор обязал управляющую компанию снизить шум от лифта, который мешал жителям отдыхать.

Анна Тумановская

Фото: aaoc.ru