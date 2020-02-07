Тело мужчины нашли в сгоревшем заброшенном доме

Накануне вечером в Меленках тушили заброшенный дом. Работу пожарных осложнил тот факт, что возгорание было обнаружено поздно, почти через час после случившегося. Пожарные подразделения Меленковского гарнизона получили сигнал в 20.59 и уже через 5 минут были на месте. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Чтобы ликвидировать открытый огонь, сотрудникам потребовалось 12 минут.

— На месте пожара было обнаружено тело мужчины, предположительно, 1981 года рождения, — уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины случившегося сейчас устанавливаются. Ранее «Призыв» сообщал, что два гаража с автомобилями сгорели в Ковровском районе. Пожар произошел в деревне Кисляково.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области