Театры Владимирской области – новый виток творческой реализации

Национальный проект «Культура» и федеральный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» направлены на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проекты призваны обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить досуг и расширить возможности для дополнительного образования детей и молодежи.

Учреждения культуры Владимирской области третий год принимают участие в партийном проекте «Культура малой Родины». Ежегодно выделяются средства из федерального, областного и местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической базы домов культуры и театров, создание условий для расширения их репертуара.

В 2019 году участниками проекта «Культура малой Родины» стали: дома культуры в поселке имени Кирова, поселке Второво и селе Давыдово Камешковского района, дом культуры «Юность» поселка Балакирево Александровского района и Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объем финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей.

Продолжили участие в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На их развитие в прошлом году было выделено более 14 миллионов рублей.

Владимирскому областному театру кукол по линии партийного проекта в 2019 году было выделено 7,5 миллионов рублей.

Эти средства учреждение культуры направило на техническое переоснащение малого зала. Также в рамках проекта было поставлено три новых спектакля: «Сказ про богатыря Илью из Мурома», «Как времена года поссорились» и «Дядя Степа и пожар».

— Мы очень рады, что наш театр на протяжении трех лет принимает участие в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины, — рассказала директор Владимирского театра кукол Ирина Попова. – За это время мы увеличили количество спектаклей и охват зрителей, значительно расширили репертуар, воплотили наши идеи в жизнь. Для своих постановок мы выбираем произведения школьной программы, русские народные сказки, классику. Большое внимание уделяем тематическим спектаклям. Мы активно гастролируем, поэтому наши спектакли видят и жители других городов нашей страны.

Третий год участвует в проекте «Культура малой Родины» и Александровский театр драмы. За это время учреждение культуры значительно улучшило свою материально-техническую базу. В прошлом году в рамках партийного проекта театру было выделено 6 миллионов 600 тысяч рублей. На эти средства было приобретено современное световое и звуковое оборудование в зрительном зале, оборудование для механизации сцены, сценический линолеум.

Для жителей и гостей города Александрова театр в 2019 году подготовил две премьеры. Спектакль «Королева» по сказке Андерсена «Снежная королева» поставил режиссер, актер театра «Ленком» Сергей Дьячковский. Второй спектакль «XXXIII.RU. Мистерия» режиссер Алексей Чернобай поставил по произведению Антона Филинова «Владимирцы». В нем задействованы известные актеры московских театров.

— Я хочу выразить огромную благодарность партии «Единая Россия» за реализацию проекта «Культура малой Родины», за поддержку театров в малых городах нашей страны, — рассказал художественный руководитель Александровского муниципального театра драмы Алексей Чернобай. – Благодаря этому проекту наш театр идет в ногу со временем, мы закупаем новое оборудование, воплощаем в жизнь наши творческие идеи. Зрители видят, как развивается театр, приходят на спектакли вместе со своими друзьями и знакомыми. Проект «Культура малой Родины» вносит большой вклад в развитие культуры нашего Александровского района.

Владимирский областной театр кукол и Александровский театр драмы продолжат участвовать в проекте «Культура малой Родины» и в этом году.

— Театральное искусство играет важную роль в эстетическом и духовном воспитании подрастающего поколения. Театр прививает детям нравственные ценности, знакомит с произведениями русской литературы, расширяет кругозор. Благодаря участию в партийном проекте наши театры привлекают еще больше зрителей, режиссеры воплощают свои идеи в жизнь, внедряют новые формы работы с населением, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой Родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

Фото автора