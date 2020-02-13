Татуировка хной вызвала у ребенка сильную аллергию

Мода на татуировки в подростковой среде — явление не новое. Молодым людям всегда хочется выделиться, быть особенными. Кажется, один рисунок на теле, и ты в центре всеобщего внимания. Но делать настоящие тату подростку возьмется не каждый мастер. В порядочном салоне, как минимум, спросят разрешение родителей. Другое дело — красивое изображение, нанесенное хной. Краситель этот натуральный, известный с незапамятных времен. По крайней мере, так преподносит данный вид услуг реклама. Подобные картинки очень популярны среди детей. Нанести на руку, плечо или ногу можно изображение любимого героя мультфильма или абстрактный рисунок. Да и мама с папой вряд ли будут против. Многие родители убеждены, что это абсолютно безвредно. Я тоже так думала, пока не разрешила сделать биотату своим дочкам. Это был крайне неприятный и даже опасный личный опыт, как потом мне разъяснили специалисты. Главные опасности — это возможная аллергическая реакция (вплоть до отека Квинке) и занесение инфекции. Но обо всем по порядку.

Временный рисунок стоил денег и нервов

Это был третий день на море. Мы остановились около милой девушки в коротких шортах, которая на городском пляже Анапы рисовала временные татуировки. Пока мои дети выбирали орнамент, ради приличия я спросила, насколько безопасны узоры хной. «Никто никогда не жаловался, через две недели рисунок сойдет — и никаких проблем», — ответила загорелая художница. Она взяла кисточку, баночку черного цвета и начала наносить картинку. Мои девочки были в восторге. Через полчаса у одной на плече красовалась кукла LOL, у другой — ловец снов.

Если честно, назвать эти рисунки красивыми точно нельзя. Очертания размытые, на оригинал похожи мало. Но это, скорее, вопрос вкуса. Куда больше меня потряс ценник, который нам выставили. Биотату на пляже стоили четыре тысячи. А сто рублей, обещанные при разговоре, это деньги за один квадратный миллиметр!

Не знаю, почему мы не стали спорить, я, словно извиняясь, посмотрела на мужа, а он достал из кошелька деньги. Это была почти вся сумма, которую мы планировали потратить за день. Ради успокоения совести, в тот вечер мы решили заметно сэкономить и вечером вместо кафе в центре города выбрали бюджетную столовую на территории гостиницы. Зато дети, кажется, были счастливы. Все фотографии отныне у нас были с открытыми плечами.

Через неделю мы вернулись из Анапы во Владимир. К этому времени рассказы о дорогих рисунках обросли легендами. Мы успокоились по поводу бездарно потраченных денег и с интересом делились с друзьями тем, как нас «развели». Казалось, это был хороший урок. Кто знал, что тогда на пляже история с временными татуировками не закончилась, а только началась.

Когда у старшей дочери ровно по контору узора образовались подкожные волдыри, я испугалась. Уплотнения хорошо были заметны даже на глаз. Татуировка начала сильно чесаться. Мы смыли рисунок. Но даже после этого рассмотреть его можно было без проблем. Контур биотату покраснел и покрылся пузырьками.

Врач нас не обрадовал: шрам может остаться на всю жизнь. Сколько тогда нам выписали лекарств, точно не помню. В аптеке я приобрела и капли от аллергии, и несколько видов мазей, и сорбенты, и что-то красное в бутылочке. Плечо пришлось обрабатывать по нескольку раз в день. Внимательно, согласно рекомендации медиков. Хорошо, что обратились мы к грамотному специалисту. Лечение было назначено правильное и вовремя. Краснота и уплотнения прошли примерно через две недели. Чесаться рука перестала. Но и сейчас рисунок читается. Он стал белым и, если присмотреться, можно понять, что именно полгода назад нанесли моей дочери на пляже.

Мнение специалистов

Это уже потом врач мне скажет, что «безобидная татуировка» могла привести к отеку Квинке. То, что называется «рисунок хной», наносят по большей части с помощью раствора, в состав которого входит парафенилендиамин. В краску его добавляют для цвета. В концентрированном виде он вызывает сильную аллергию. Если вам предлагают мехенди черного оттенка, стоит задуматься о последствиях.

— Кому нельзя делать татуировки. Первое, это человеку с любым нарушением кожных покровов. Если на предполагаемом месте татуировки есть ссадина, раздражение, покраснение, шелушение кожи, то сюда нельзя наносить татуировку. Второе: татуировку нельзя делать людям, склонным к аллергическим реакциям, в анамнезе которых есть хронические аллергические заболевания, например, атопический дерматит. Такая кожа наиболее восприимчива к любым реагентам. Поэтому лучше воздержаться от татуировок, — пояснила «Призыву» заведующая косметологическим отделением Владимирского кожно-венерологического диспансера Анастасия Новожилова.

Отдельное внимание стоит уделить инструменту, которым работает мастер. Если палочка острая, она может ранить кожный покров, внутрь попадет инфекция и разовьется дерматит. Во время воспалительного процесса частички красителя рискуют проникнуть глубже и даже остаться в коже. Удалять их придется лазером или шлифовкой. Иначе точки могут быть заметны всю жизнь.

Традиция мехенди

Традиции наносить роспись по телу — уже много лет. Ее истоки просматриваются еще в Древнем Египте. Рисунки хной могла позволить себе женщина из знатных слоев общества. В Индии временные татуировки — важная часть многих ритуалов. Так, украшать себя хной любили девушки в день свадьбы. Считалось, чем ярче рисунки на руках у невесты, тем больше ее будет любить муж. Вот только красители для этого выбирали исключительно натуральные. За редким исключением хна аллергии не вызывает. Есть мнение, что она обладает антисептическими свойствами и даже может уравновесить психическое состояние человека.

Что предлагают случайные художники на пляжах и в общественных местах — отдельный разговор. В баночках они могут смешать все что угодно. Учитывая, что реакция проявится в среднем через десять дней, когда отдыхающие благополучно вернутся домой, с претензиями к «мастерам» тату никто не приходит. Не исключено, что они искренне считают, что их рисунки безопасны и аллергии не вызывают.

Тату-салон на пляже

При этом контроль за деятельностью таких точек никто не ведет. Правила Роспотребнадзора распространяются только на настоящие тату-салоны. Их вид деятельности относится к медицинским, и требования к работе соответствующие.

— Администрация салона обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. Кроме того, в данном случае руководители салона обязаны проводить лабораторно-инструментальные исследования и измерения в соответствии с действующими нормативными документами, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Согласно документам тату-салон должен иметь помещение с собственным входом. Все, начиная от мебели и заканчивая дезинфекционными средствами, должно быть разрешено к использованию на территории страны. А что такое место под зонтиком на городском пляже или в парке? Из мебели — столик и два кресла для посетителей. Средства обработки в подавляющем большинстве отсутствуют, инструменты часто используются не одноразовые, а краску «мастер» разводит по своему усмотрению. «Художник» платит за аренду. А вот кто контролирует его деятельность, вопрос интересный и открытый.

Разве я думала об этом, когда мои девочки попросили нарисовать на плече картинки? Мама я добрая, а поэтому разрешила им сделать временную татуировку. На море они были в тренде. Это сейчас я знаю, что наносить орнамент в таких точках не просто очень дорого, но и небезопасно. Рисунок и лечение обошлись мне в семь тысяч рублей. А нервов это стоило еще больше.

А ведь такие временные рисунки сегодня предлагают не только на пляже. Праздничные агентства могут украсить ребенка и его друзей на день рождения. Маленькие столики с мастерами татуировок есть в городских парках. Говорить, что все они добавляют в хну опасное вещество, нельзя. Но сам принцип работы на открытом воздухе, когда одна кисточка используется на всех, заставляет сомневаться. Подумайте об этом, когда ваш малыш попросит нарисовать на его плече любимого героя…

Ранее «Призыв» сообщал, что школьница получила ожог после игр со слаймом.

Полина Тарбеева

Фото из личного архива