Таксист влетел в подземный переход

Водитель такси на скорости врезался в подземный пешеходный переход во Владимире в районе химзавода. За рулем «Лады-Весты» был 33-летний мужчина. Авария произошла сегодня в начале четвертого утра. На момент ДТП на тротуаре никого не было. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД Владимира, парень не справился с управлением. Он ехал со стороны Доброго. Был трезв.

В результате аварии пострадал сам водитель такси.

Врачи «скорой» диагностировали у водителя сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Пострадавший госпитализирован. В ГИБДД пока нет информации, были ли в салоне пассажиры.

У химзавода регулярно происходят дорожные аварии. За последнее время здесь сбивали пешеходов и сталкивались автомобили. В ГИБДД также отмечают, что число аварий с участием такси растет. Как «Призыв» сообщал ранее, на Большой Нижегородской, неподалеку от химзавода, нетрезвый водитель влетел в крыльцо колледжа.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано Автомобилистов|Владимир«