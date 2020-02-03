Таксист спасся в лесу от разбушевавшегося пассажира

Пассажир напал на таксиста и угнал его автомобиль. Случай произошел на объездной дороге города Владимира. Известно, что ранее судимый житель Гусь-Хрустального ехал в такси вместе с другом. Приятели направлялись из Москвы в Гусь-Хрустальный. На подъезде к Владимиру пассажиры попросили сделать остановку и вышли из машины. Вернувшись назад, один из них начал ругаться с таксистом, обвиняя его в якобы украденных деньгах. А затем и вовсе ударил мужчину несколько раз по голове кулаком.

Испугавшись, таксист скрылся в лесополосе.

До города ему пришлось добираться на попутной машине. О случившемся мужчина поспешил сообщить в полицию. Автомобиль потерпевшего был обнаружен полицейскими в 400 метрах от места происшествия, а предполагаемого злоумышленника задержали на территории областного центра. Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что хотел доехать до дома, но впоследствии передумал.

В отношении уроженца Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что неизвестные грабители вскрыли банкомат, расположенный в одном из сетевых магазинов Гусь-Хрустального района. По предварительным данным, из автомата для приема и выдачи денег было похищено один миллион триста тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области