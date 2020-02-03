Сведения об ООО «ПРОФКЛИМАТ» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире о включении информации об ООО «ПРОФКЛИМАТ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке административных зданий и территорий, прилегающих к административным зданиям Управления Федерального казначейства по Воронежской области.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт был подписан победителем закупки на электронной площадке, однако, файл банковской гарантии был поврежден и не открывался.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире о включении информации об ООО «ПРОФКЛИМАТ».