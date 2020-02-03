Сведения об ООО «Ларго» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «БЮРО СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ» о включении информации об ООО «Ларго» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на закупку оргтехники и сопутствующих материалов для нужд ГБУЗ ВО «Бюро судмедэкспертизы».

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «БЮРО СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ» о включении информации об ООО «Ларго».