Сведения об ЧОУ ДПО УКЦ «ПРОФВЕКТОР» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» о включении информации об ЧОУ ДПО УКЦ «ПРОФВЕКТОР» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона на оказание услуг по профессиональному обучению граждан по программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист экскаватора».

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГКУ ВО «Центр занятости населения города Владимира» о включении информации об ЧОУ ДПО УКЦ «ПРОФВЕКТОР».