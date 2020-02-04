Сведения об АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» о включении информации об АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса котировок в электронной форме на закупку услуг на проведение повышения квалификации для специалиста, имеющего высшее медицинское образование по специальности «Пульмонология» для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова».

По данным заказчика, в установленные сроки контракт был подписан победителем закупки на электронной площадке, однако, денежные средства для обеспечения исполнения договора в размере, указанном в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и проекте договора для обеспечения исполнения договора, на лицевой счет не поступили.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» о включении информации об АНО ДПО «СТАВРОПОЛЬ-ПРОФИ».