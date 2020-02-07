Суздаль будет заманивать туристов на Масленицу гусиными боями

До Масленицы осталось почти три недели. Во Владимирской области уже начали готовиться к народным гуляньям и проводам зимы. 1 марта широко отмечать Масленицу традиционно будут во всех парках. Например, в «Дружбе» ожидается наплыв посетителей до 10 тысяч человек. В «Загородном» развлекательную программу готовят в деревне «Дуралеевка». Но самым фееричным местом для масленичных забав остается Суздаль. Здесь гулянья решено провести заранее — 29 февраля. Праздник начнется в 11 утра в Музее деревянного зодчества.

— У этого праздника есть характер, та фишка, к которой мы стремимся. И если у гостей останется не только послевкусие, но и вкус к событию, оно удастся, — говорят сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Сейчас в Суздале проживают около 10 тысяч человек. На праздники сюда приезжают ещё полгорода, это 5-7 тысяч туристов. Поэтому Масленицу в этом году решили проводить не в Прощенное воскресенье, а накануне в субботу, чтобы жемчужина «Золотого кольца» не лопнула от наплыва туристов.

Главной изюминкой праздника станут традиционные гусиные бои.

Организаторы народных гуляний уверяют: гусей никто не стравливает друг с другом. Поэтому они не нарушают законодательства о гуманном отношении к животным. Птицы сами начинают бороться от переизбытка чувств. Всего запланировано пять поединков пернатых под названием «Гусиная потеха за любовь».

Павел Шебанков, представитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

Гусак любит гусыню и идет за неё сражаться со своим соплеменником. Причем это отдельная порода гусей. Если мы не поддержим эту породу, она погибнет, а вместе с ней и народная забава, которой более 300 лет.

Во Владимирской губернии эта традиция мало бытовала. Но рядом есть Нижний Новгород, где много денежных гусеводов, которые собирают деревни на свои весенние шоу.

Для них это даже реальная жизнь, а не шоу. Мы хотим показать наше событие, отличное от соседних регионов, чтобы туристам было интересно поглазеть, узнать, что это такое.

Почему сначала выходят гаремом гусыни, потом бежит за ними гусь. Ещё один гарем выходит со своим гусем. И вдруг начинается перепалка. Это надо уметь объяснять.

Помимо зрелищных гусиных боев для гостей праздника устроят силовое шоу борцов из Белгорода. Если выпадет достаточно снега, то построят снежный городок и будут его брать. Обязательно туристов порадуют и традиционными забавами – масленичным столбом, фольклорными песнями, хороводами, интерактивными играми. Впервые на территории будет обустроена большая площадка с аттракционами. Билет для взрослых на масленичные гулянья в Музей деревянного зодчества будет стоить 500 рублей, льготный – 300. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

Под занавес массового гулянья организаторы устроят традиционный аукцион с мягкой игрушкой в виде гуся. На вопрос «Призыва», хватит ли всем парковочных мест, работники ВСМЗ успокоили: для гостей найдут стоянку. К этому с пониманием относятся сотрудники ГИБДД и подсказывают, где можно встать, не создавая пробки.

Кстати, масленичные гулянья с гусиными боями в Суздале проводятся с 2004 года. В 2018 году они были признаны лучшим национальным праздником.

Татьяна Данилова

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника