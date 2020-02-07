Суздаль будет заманивать туристов на Масленицу гусиными боями

До Масленицы осталось почти три недели. Во Владимирской области уже начали готовиться к народным гуляньям и проводам зимы. 1 марта широко отмечать Масленицу традиционно будут во всех парках. Например, в «Дружбе» ожидается наплыв посетителей до 10 тысяч человек. В «Загородном» развлекательную программу готовят в деревне «Дуралеевка». Но самым фееричным местом для масленичных забав остается Суздаль. Здесь гулянья решено провести заранее — 29 февраля. Праздник начнется в 11 утра в Музее деревянного зодчества.
— У этого праздника есть характер, та фишка, к которой мы стремимся. И если у гостей останется не только послевкусие, но и вкус к событию, оно удастся, — говорят сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Сейчас в Суздале проживают около 10 тысяч человек. На праздники сюда приезжают ещё полгорода, это 5-7 тысяч туристов. Поэтому Масленицу в этом году решили проводить не в Прощенное воскресенье, а накануне в субботу, чтобы жемчужина «Золотого кольца» не лопнула от наплыва туристов.
Главной изюминкой праздника станут традиционные гусиные бои.
Организаторы народных гуляний уверяют: гусей никто не стравливает друг с другом. Поэтому они не нарушают законодательства о гуманном отношении к животным. Птицы сами начинают бороться от переизбытка чувств. Всего запланировано пять поединков пернатых под названием «Гусиная потеха за любовь».
Павел Шебанков, представитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- Гусак любит гусыню и идет за неё сражаться со своим соплеменником. Причем это отдельная порода гусей. Если мы не поддержим эту породу, она погибнет, а вместе с ней и народная забава, которой более 300 лет.
- Во Владимирской губернии эта традиция мало бытовала. Но рядом есть Нижний Новгород, где много денежных гусеводов, которые собирают деревни на свои весенние шоу.
- Для них это даже реальная жизнь, а не шоу. Мы хотим показать наше событие, отличное от соседних регионов, чтобы туристам было интересно поглазеть, узнать, что это такое.
- Почему сначала выходят гаремом гусыни, потом бежит за ними гусь. Ещё один гарем выходит со своим гусем. И вдруг начинается перепалка. Это надо уметь объяснять.
Помимо зрелищных гусиных боев для гостей праздника устроят силовое шоу борцов из Белгорода. Если выпадет достаточно снега, то построят снежный городок и будут его брать. Обязательно туристов порадуют и традиционными забавами – масленичным столбом, фольклорными песнями, хороводами, интерактивными играми. Впервые на территории будет обустроена большая площадка с аттракционами. Билет для взрослых на масленичные гулянья в Музей деревянного зодчества будет стоить 500 рублей, льготный – 300. Дети до 7 лет проходят бесплатно.
Под занавес массового гулянья организаторы устроят традиционный аукцион с мягкой игрушкой в виде гуся. На вопрос «Призыва», хватит ли всем парковочных мест, работники ВСМЗ успокоили: для гостей найдут стоянку. К этому с пониманием относятся сотрудники ГИБДД и подсказывают, где можно встать, не создавая пробки.
Кстати, масленичные гулянья с гусиными боями в Суздале проводятся с 2004 года. В 2018 году они были признаны лучшим национальным праздником.
Татьяна Данилова
Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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