Супермаркеты продают молочку с нарушениями

Сразу несколько владимирских супермаркетов «Пятерочка» оштрафованы за отсутствие маркировки молочной продукции. Это вводит покупателя в заблуждение. Визуально отличить товары, содержащие заменитель молочного жира, очень сложно. Примечательно, что претензии к сетевику со стороны регионального управления Роспотребнадзора уже были. Ранее юридическое лицо привлекалось к административной ответственности. Однако руководство не посчитало должным устранить нарушения в установленный срок.

Повторная проверка показала, что в магазинах, расположенных по адресам: улица Добросельская, дом № 177а, улица Растопчина, дом № 49а, улица Куйбышева, дом № 66-б, улица Соколова-Соколенка, дом № 17д, — предписание не исполнено.

Отсутствие маркировки вводит покупателя в заблуждение.

Должностным лицом управления был составлен протокол о невыполнении в срок законного предписания и направлен в мировой суд на рассмотрение. Суд признал АО ТД «Перекресток» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей.

Отделять натуральную молочную продукцию от содержащей растительные жиры, а также помечать её надписью «Продукты без заменителя молочного жира» магазины обязали с 1 июля прошлого года. Новое требование призвано помочь потребителям сделать свой выбор за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в зависимости от её видов и компонентного состава.

Ранее «Призыв» сообщал, молоко от владимирских буренок утекает за пределы Владимирской области. Примерно треть фермерской продукции закупают наши соседи.

Ольга Ефремова

Фото: gazovik.info