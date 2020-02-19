Суд перепутанных в роддоме женщин прервали из-за родни

Сцены, развернувшиеся сегодня в Ленинском районном суде города Владимира, напоминали чем-то полузабытый сериал «Санта-Барбара». Рассматривался иск двух женщин — Веры Райковой и Надежды Фомичевой. Давным-давно их младенцами перепутали в роддоме в Меленковском районе. Они, того не зная сами, воспитывались в неродных семьях. И хотят сейчас получить компенсацию за моральный ущерб — по 15 миллионов рублей каждая. Их семьи также потребовали возмещения вреда, оценив его в общей сумме в 30 миллионов рублей. Тяжба пока закончилась ничем. Оказалось, что у одного истцов в суде работает родственник. Дело будет передано в другую инстанцию.

Родившиеся в 1962 году женщины больше полувека жили в чужих семьях.

Архивов роддома на то время, когда там появились «перепутанные» девочки-младенцы, не сохранилось. Установить личность врачей, принимавших роды, не предоставляется возможным. Поэтому ответчиком выступает: управление Федерального казначейства по Владимирской области, департамент здравоохранения и Меленковская ЦРБ. Истицы в зале суда почти не общались. Родители их уже умерли, так и не узнав об ошибке медиков. Сами женщины, судя по их настроению, налаживать родственные связи друг с другом не собираются. Одна из них живёт в городе Радужном, другая — в Суздальском районе. По их словам, на протяжении всей жизни они чувствовали на себе косые взгляды. Непохожесть на остальных членов семьи бросалась в глаза.

Правда открылась в июне прошлого года. На ток-шоу федерального канала были озвучены результаты ДНК. По словам Надежды Фомичевой, обратиться в программу она была вынуждена из-за давления со стороны родственников.

— Мне в глаза сказали, что я — чужая. Меня мама любила. Как она умерла, начали делить наследство, и пошло-поехало, — говорит Надежда Фомичева.

Устроители ток-шоу, узнав о сомнениях этой женщины, провели своё расследование, проплатили сдачу тестов на ДНК у Надежды и родственников из возможной родной семьи – Райковых. Совпадение составило 99,9%.

По словам истцов, семьи их разрушены. В отношениях с сестрами, оказавшимися неродными, наступил холод. С новыми, биологическими родственниками они тоже не могут найти общий язык. У тех тоже шок. Да и говорить не о чем.

— У меня эмоциональное потрясение. Я всю жизнь прожил с чужой сестрой, — говорит один из участников судебного разбирательства Юрий Медведев. — Она не похожа на нас ни по характеру, ни по внешности. У нас все светленькие, а тут, наоборот, тёмненькая. У нас все высокие, худые, а тут другая комплекция.

Сейчас цель двух семей — получить многомиллионную компенсацию. Но смогут ли они этого добиться и, если да, решат ли деньги проблемы двух распавшихся семей — большой вопрос. По словам защитников истцов, в судебной практике подобные ситуации разрешались по-разному.

— В семьях истцов сейчас действительно разлад, — сообщил «Призыву» защитник их интересов Алексей Нянькин. — После многих лет домыслов и подозрений сейчас, когда выяснилась правда, груз переживаний вроде бы должен пойти на спад, но этого не случилось. Наоборот, от осознания того, что своих настоящих матерей и отцов эти женщины никогда не увидят. Поэтому моральный вред, безусловно, колоссален.

Но заседания в итоге не случилось. Ответчики выступили против рассмотрения дела в Ленинском районном суде и объявили отвод всему суду. Были обнаружены родственные связи между сотрудниками райсуда и истцами. В итоге после получасового перерыва было вынесено решение о направлении дела в другую инстанцию.

— С учетом удовлетворения отводов настоящее гражданское дело подлежит направлению во владимирский областной суд для решения вопроса о передаче его на рассмотрение другого районного суда, — зачитала определение судья Любовь Марисова.

Какому суду поручат рассмотрение тяжбы, станет известно в течение месяца. Две семьи готовы дойти до самых высоких инстанций. Но, кроме денежного вопроса, женщин, конечно, волнуют другие, более сакраментальные вопросы. Надежда Фомичева призналась «Призыву», что хотела бы навестить могилку своей настоящей матери. Да не знает, где та похоронена.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что многодетную семью обязали выплатить больнице 125 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»