Столкновение иномарки со столбом привело к смерти пассажира

Смертельная авария произошла сегодня ночью в Коврове. По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 24-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем «Opel Astra», выехала за пределы проезжей части и врезалась в опору ЛЭП. На этом участке дороги был поворот.

26-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия.

Авария произошла около часу ночи. На улице шел снег, проезжая часть была заснеженной и скользкой, но фонари на участке дороги горели. В результате ДТП 26-летний пассажир иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи. Девушка получила травмы и была госпитализирована.

Как «Призыв» сообщал ранее, виновнику гибели двух школьников в поселке Мелехово Ковровского района переквалифицировали статью обвинения. Следствие имеет доказательства, что водитель был пьян.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УГИБДД по Владимирской области