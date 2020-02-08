Стоимость социального квадратного метра заморозили

Владимирская мэрия утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на первый квартал 2020 года — 36 928 рубля. Норматив не пересчитывали больше года. В прошлый раз его подняли почти на две тысячи рублей. Социальный квадратный метр необходим для расчета размера субсидий для очередников. По этому нормативу высчитывают субсидию молодым семьям на покупку квартиры, выплату на многодетным на строительство жилого дома, а также бюджетникам и малоимущим на улучшение жилищных условий.

По данным Владимирстата, средняя фактическая стоимость жилья в течение года росла и под конец составила около 32 тысяч рублей.

Но на рынке жилья во Владимире таких цен не найти. Возможно, в Меленках или Судогде, но никак не в областном центре. Даже долевое строительство на начальном этапе продается дороже. Что и говорить о новостройке, в которую еще нужно много денег вложить, чтобы жить в ней можно было. А на вторичном рынке цены, как говорят молодые семьи, вообще кусаются.

Во Владимире на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят 664 молодые семьи, а также 184 многодетные, 64 бюджетника и 771 малоимущие. В прошлом году за счет всех источников бюджета помощь оказали 149 семьям.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире к территориям Лунево и Полянка подведут газ и воду. Там участки выдают многодетным семьям. Если удастся получить выплаты из бюджета, то темпы строительства жилого дома на бесплатной земле заметно ускорятся.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»