Старую свалку уберут от жилых домов Оргтруда

Рекультивация старой свалки в микрорайоне Оргтруд областного центра начнётся грядущей весной. Деньги на это — 58 миллионов рублей — выделили федеральная казна (89% от названной суммы) и область (11%). Свалка находится вблизи жилых домов. Гора отходов — под открытым небом. В таком состоянии она пребывает много лет и создаёт неудобство жителям. Во-первых, запах. Во-вторых, ветром мусор разносит по округе. В-третьих, у местных есть подозрения, что на закрытую свалку до сих пор нелегально доставляют отходы.

— Рекультивацию выполним в два этапа — технический и биологический, оба осуществим уже в 2020 году. Работы начнутся в мае. Готовятся документы для проведения торгов. Администрация Владимира будет контролировать процесс, — заявил главный эколог города Сергей Сухопаров.

Рекультивация — комплекс мер по экологическому восстановлению земель.

В окрестностях Владимира оргтрудовская свалка — вторая по счёту, подлежащая рекультивации. Ранее аналогичные работы были проведены в Новоалександрово. Теперь все владимирские отходы идут в одно место — на полигон в Марьинке. Правда, пока, как пояснил представитель регионального оператора «Биотехнологии» Альберт Скворцов, весь мусор из дворов вывозят на территорию Тракторного завода. А потом перегружают в большие мусоровозы и перевозят на полигон в Камешковский район.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирцы очень недовольны качеством уборки мусора. Проведённые нами рейды по дворам показали: до сих пор многие контейнерные площадки переполнены, отходы вывозят далеко не каждый день.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»