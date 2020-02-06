Стали известны результаты анализа китайского студента на коронавирус

Смертельно опасная болезнь не диагностирована

Роспотребнадзор озвучил предварительные результаты анализа студента из Китая на коронавирус. Смертельно опасная болезнь у учащегося 4-го курса ВлГУ диагностирована не была. Если заключение наших экспертов подтвердит московская лаборатория, то молодого человека выпишут из инфекционного отделения, куда он был изолирован накануне до выяснения всех обстоятельств небольшого недомогания.

На данный момент у 21-летнего молодого человека официальный диагноз ОРВИ. Все анализы, которые брались на новую коронавирусную инфекцию, отрицательные. Диагноз коронавирус у нас не подтвердился, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Студент ВлГУ прилетел во Владимир из Шанхая, где он провел новогодние каникулы, 2 февраля. Молодого человека осмотрели при вылете из Китая, а также в аэропорту Шереметьево после приземления. Симптомов коронавируса у него не было обнаружено. Однако руководство образовательного учреждения решило на время изолировать студента.

Мы предполагали, что, пройдя все кордоны, у него был предварительный диагноз «здоров». Никаких симптомов не было, температура не повышалась. Мы связались с Роспотребнадзором. Там нам сказали, что необходимо обеспечить ему изоляцию и ждать прихода врача, – рассказала «Призыву» Любовь Наумова, начальник управления международной деятельности ВлГУ. — Мы сообщили медикам, что студент находится в общежитии. Вчера, осмотрев китайского студента, врач сказал, что он в порядке. Никаких симптомов вирусных заболеваний не выявлено. Но мы переживали, что в общежитии полную изоляцию мы не сможем ему обеспечить, даже если он находится в отдельном блоке. Ему ведь надо питаться, гигиенические мероприятия проводить. И по нашему настоянию он был помещен в инфекционное отделение 6-й городской больницы в Юрьевце.

Накануне в инфекционное отделение Судогодской ЦРБ госпитализированы еще два гражданина Китая.

Один из них вернулся 1 февраля из КНР и почувствовал першение в горле. Мужчине 47 лет. Он работает на одном из предприятий Судогды. Второй мужчина в Китай не летал, но был в контакте со своим земляком. Для профилактики его тоже изолировали. У жителей Поднебесной уже взяты результаты анализов на коронавирус. Они будут готовы сегодня-завтра.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе 22 инфекционных отделения готовы к борьбе с коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • вас:
    06.02.2020 в 13:55

    вот бы так всегда реагировали на обращения граждан с простудой!

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  • Полина Тарбеева:
    06.02.2020 в 14:07

    если позвонить и сказать,что ты из Китая и у тебя болит горло, сразу врач к тебе придет безочереди… хотя, лучше не болеть

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