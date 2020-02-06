Стали известны результаты анализа китайского студента на коронавирус

Роспотребнадзор озвучил предварительные результаты анализа студента из Китая на коронавирус. Смертельно опасная болезнь у учащегося 4-го курса ВлГУ диагностирована не была. Если заключение наших экспертов подтвердит московская лаборатория, то молодого человека выпишут из инфекционного отделения, куда он был изолирован накануне до выяснения всех обстоятельств небольшого недомогания.

— На данный момент у 21-летнего молодого человека официальный диагноз ОРВИ. Все анализы, которые брались на новую коронавирусную инфекцию, отрицательные. Диагноз коронавирус у нас не подтвердился, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Студент ВлГУ прилетел во Владимир из Шанхая, где он провел новогодние каникулы, 2 февраля. Молодого человека осмотрели при вылете из Китая, а также в аэропорту Шереметьево после приземления. Симптомов коронавируса у него не было обнаружено. Однако руководство образовательного учреждения решило на время изолировать студента.

– Мы предполагали, что, пройдя все кордоны, у него был предварительный диагноз «здоров». Никаких симптомов не было, температура не повышалась. Мы связались с Роспотребнадзором. Там нам сказали, что необходимо обеспечить ему изоляцию и ждать прихода врача, – рассказала «Призыву» Любовь Наумова, начальник управления международной деятельности ВлГУ. — Мы сообщили медикам, что студент находится в общежитии. Вчера, осмотрев китайского студента, врач сказал, что он в порядке. Никаких симптомов вирусных заболеваний не выявлено. Но мы переживали, что в общежитии полную изоляцию мы не сможем ему обеспечить, даже если он находится в отдельном блоке. Ему ведь надо питаться, гигиенические мероприятия проводить. И по нашему настоянию он был помещен в инфекционное отделение 6-й городской больницы в Юрьевце.

Накануне в инфекционное отделение Судогодской ЦРБ госпитализированы еще два гражданина Китая.

Один из них вернулся 1 февраля из КНР и почувствовал першение в горле. Мужчине 47 лет. Он работает на одном из предприятий Судогды. Второй мужчина в Китай не летал, но был в контакте со своим земляком. Для профилактики его тоже изолировали. У жителей Поднебесной уже взяты результаты анализов на коронавирус. Они будут готовы сегодня-завтра.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе 22 инфекционных отделения готовы к борьбе с коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»