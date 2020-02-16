Стали известны подробности трагедии в скоростном поезде «Ласточка»

Стали известны новые подробности трагедии в скоростном поезде «Ласточка», в результате которой погиб машинист и пострадал его помощник. Инцидент произошёл в ночь на 14 февраля на железнодорожной станции «Владимир». Задымились два вагона, находившиеся в самом начале состава. Двери заблокировались, попасть внутрь никто не мог. О ЧП в дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте сообщил фельдшер медпункта железнодорожного вокзала. Было известно, что в заблокированных вагонах находятся два человека. К месту происшествия выдвинулись сотрудники транспортной полиции.

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте старшина полиции Роман Подголин, старшина полиции Илья Медведев совместно с коллегой установили, что пробраться к находящимся в вагонах лицам не представляется возможным. После чего было принять решение разбить стекло в первом вагоне для спасения находящихся там людей. Благодаря слаженным действиям офицеров полиции одного мужчину удалось спасти, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

Спасти машиниста поезда не удалось, а вот его помощнику была оказана экстренная медицинская помощь.

Не исключено, что сотрудники транспортной полиции, спасшие человека, теперь будут представлены к ведомственным наградам. Этот вопрос решается. Что касается основной версий трагедии, то речь идет о возможном отравлении угарным газом. Не исключено, что пострадавшие могли использовать обогреватель с бензиновым двигателем. Установить причины произошедшего теперь предстоит Приволжскому следственному управлению на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы. Следком начал доследственную проверку.

Полина Тарбеева

Фото: business-class.su