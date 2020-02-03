Стали известны подробности дерзкого ограбления банкомата

Стали известны первые подробности дерзкого ограбления банкомата в одном из супермаркетов Гусь-Хрустального района. Резонансное преступление, в результате которого из бокса для приема и снятия наличных средств исчез один миллион триста тысяч рублей, произошло в поселке Мезиновский первого февраля. Как стало известно «Призыву» из собственных источников информации, бандиты, скорее всего, хорошо знали, куда и зачем шли. Прежде чем проникнуть на территорию торгового центра, они замазали камеру наружного наблюдения краской из баллончика. После чего спокойно монтировкой или ломом отжали центральную дверь супермаркета. Сработали очень нагло.

— Банкомат находился в магазине «Пятерочка». Они залезли в него в час ночи, отогнули ломиком дверь. Резали банкомат автогеном и вытащили коробку с деньгами, а банкомат так и стоит на месте, — пояснили «Призыву» в местной администрации. – Полиция приехала минут через двадцать после того, как получила сигнал. Но там уже никого не было.

Злоумышленники вынесли из магазина деньги и водку.

По нашей информации, кроме денег, грабители успели вынести из магазина спиртное. Брали только крепкий алкоголь. Видимо, не смогли пройти мимо бесплатной водки. В остальном супермаркет не тронули. Прибывшие на место представители полиции погрома в торговой точке не обнаружили.

Сейчас главный вопрос — кто решился вынести из банкомата круглую сумму денег? В администрации поселка считают, что, скорее всего, это «гастролеры». В Мезиновском все друг друга знают. В населенном пункте проживает чуть больше двух тысяч человек. И вряд ли супермаркет ограбили местные жители. Найти злоумышленников — теперь задача правоохранительных органов.

— Поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата в одном из сетевых магазинов в Гусь-Хрустальном районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального УМВД.

На данный момент правоохранительные органы комментируют ситуацию неохотно. Но, по нашей информации, выйти на след преступников, а тем более задержать их пока не удалось.

Ранее «Призыв» сообщал, что грабитель с оружием ворвался в банк во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото: svopi.ru