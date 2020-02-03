Стали известны подробности дерзкого ограбления банкомата

Злоумышленники вынесли из магазина деньги и водку

Стали известны первые подробности дерзкого ограбления банкомата в одном из супермаркетов Гусь-Хрустального района. Резонансное преступление, в результате которого из бокса для приема и снятия наличных средств исчез один миллион триста тысяч рублей, произошло в поселке Мезиновский первого февраля. Как стало известно «Призыву» из собственных источников информации, бандиты, скорее всего, хорошо знали, куда и зачем шли. Прежде чем проникнуть на территорию торгового центра, они замазали камеру наружного наблюдения краской из баллончика. После чего спокойно монтировкой или ломом отжали центральную дверь супермаркета. Сработали очень нагло.

Банкомат находился в магазине «Пятерочка». Они залезли в него в час ночи, отогнули ломиком дверь. Резали банкомат автогеном и вытащили коробку с деньгами, а банкомат так и стоит на месте, — пояснили «Призыву» в местной администрации. – Полиция приехала минут через двадцать после того, как получила сигнал. Но там уже никого не было.

Злоумышленники вынесли из магазина деньги и водку.

По нашей информации, кроме денег, грабители успели вынести из магазина спиртное. Брали только крепкий алкоголь. Видимо, не смогли пройти мимо бесплатной водки. В остальном супермаркет не тронули. Прибывшие на место представители полиции погрома в торговой точке не обнаружили.

Сейчас главный вопрос — кто решился вынести из банкомата круглую сумму денег? В администрации поселка считают, что, скорее всего, это «гастролеры». В Мезиновском все друг друга знают. В населенном пункте проживает чуть больше двух тысяч человек. И вряд ли супермаркет ограбили местные жители. Найти злоумышленников — теперь задача правоохранительных органов.

Фото: reporter34.ru

Поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата в одном из сетевых магазинов в Гусь-Хрустальном районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые мероприятия, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального УМВД.

На данный момент правоохранительные органы комментируют ситуацию неохотно. Но, по нашей информации, выйти на след преступников, а тем более задержать их пока не удалось.

Ранее «Призыв» сообщал, что грабитель с оружием ворвался в банк во Владимире.

Полина Тарбеева

Фото: svopi.ru

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