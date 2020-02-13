Сретенская церковь перебралась с берега Клязьмы в Солдатскую слободу

Вы знали, что храмы тоже путешествуют? Причем не только во времени, но и в пространстве. Так случилось с церковью Сретения Владимирской иконы Божией Матери во Владимире. Еще храм называют Сретенским. В XVIII столетии он перебрался с берегов Клязьмы в Солдатскую слободу (район Перекопского городка), где и находится по сей день.

Что же заставило церковь совершить путешествие в несколько километров, какая знаменательная встреча (сретение) произошла на Клязьме в XII веке и при чем здесь князь Андрей Боголюбский и его Успенский собор, узнаете в новом выпуске программы «Точка на карте». Невероятную и драматичную историю Сретенской церкви рассказывают народный гид Владимир Новиков и настоятель храма, протоирей Виктор Егоровский.

Святыня пришла по воде

В 1164 году князь Андрей Боголюбский закончил строительство белокаменного Успенского собора. В этот же год князь по реке перевёз чудотворную икону Богородицы из Боголюбово во Владимир. Это была та самая икона, которая, согласно легенде, указала князю путь из Вышгорода в северо-восточные земли.

На месте высадки святыни, на берегу Клязьмы, и была основана в том же 1164 году деревянная церковь Сретения (то есть встречи) иконы Божией Матери во Владимире. По этому случаю даже учредили праздник и крестный ход. Икону торжественно перенесли в Успенский собор, а церковь осталась на берегу реки в знак памяти о перенесении святыни в столицу. Храм можно увидеть ещё на плане 1715 года. Здесь даже отмечен «мост через ручай к Сретенью». Церковь стояла примерно на пересечении улиц Муромской и Николо-Галейской.

Праздник подменили

Однако в дальнейшем судьба не баловала Сретенскую церковь. Во-первых, она была деревянной и регулярно горела. Во-вторых, спустя несколько лет после убийства Андрея Боголюбского учрежденный им крестный ход отменили. А с начала XV века праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери прочно закрепился за Москвой. И это совсем другая история.

Напомним, что в Москве икону встречали как заступницу от полчищ Тамерлана, который без видимых причин отступил. По легенде, именно Богородица защитила город. И на месте встречи иконы основали Сретенский храм, а позднее — Сретенский монастырь. А праздник Сретения иконы в Москве отмечается до сих пор 8 сентября по новому стилю.

А вот про Сретение во Владимире было забыто. Напоминала об этом лишь та самая деревянная церковь, которую продолжали называть по празднику, которого уже не было. Такой вот казус.

Переезд деревянного храма

В 1785 году церковь переехала. Дело в том, что жители Солдатской слободы Владимира остались без храма и попросили разрешения у епископа Владимирского и Муромского Виктора перенести к ним из города Христорождественскую церковь, которая стояла неподалёку. Преосвященный просьбу удовлетворил, но с одним нюансом. Перенести велено было не Христорождественскую, а Сретенскую церковь с берега Клязьмы. Потому как церковь на своем старом месте переживала не лучшие времена: деревянное здание разваливалось, а в приходе осталось всего три двора. Таким образом, и жители Солдатской слободы получили желаемое, и храм получил приход.

Дела пошли в гору, и уже в 1809 году церковь перестраивают в камне. Получается относительно небольшой храм с трапезной и колокольней. Интересно, что бревна старой деревянной церкви использовали для обжига кирпичей при строительстве новой.

Колокол в полторы тонны

Но приход храма особо богатым не стал. Утварь, согласно описям имущества, в основном была медная. Главной же гордостью прихода были колокола. В 1809 их было четыре. И самый крупный весил около полутонны. За 70 лет приход регулярно менял колокола на более тяжелые. И к концу XIX века с колокольни вещал уже колокол в полторы тонны. По меркам губернского города и небольшой слободы это было достойно уважения. Революция колоколов не пощадила, старых не сохранилось.

Собрание провинциальной живописи

Внутреннее убранство церкви тоже не сохранилось. Исключением является икона Всех Скорбящих Радость XIX века, которая была возвращена в храм в 90-е годы после реставрации. Эту икону из огня спасли из костра прихожане, когда храм закрывали в советское время.

А еще музей-заповедник подарил церкви из своих хранилищ еще несколько икон, которые, вероятно, я были собраны по храмам города и губернии. Так что сейчас здесь можно увидеть небольшую коллекцию провинциального академического письма позапрошлого столетия.

Иконостас храма тоже имеет интересную историю. Первый настоятель храма нового времени отец Маркелл Егоровский схоронил у себя на чердаке фрагменты иконостаса из какой-то церкви города. Какой именно, неизвестно. А когда пришло время возрождать храм, иконостас собрали и установили.

Мотивы Рублёва на стенах

Старинные стенописи храма также были утрачены. В советское время церковь была мебельным складом и часто горела. Росписи, выполненные неизвестным художником, это уже XXI век. В сюжетах узнаются работы и Марка Матвеева из Княгинина монастыря, и Андрея Рублева из Успенского собора, который, как и саму Сретенскую церковь, основал князь Андрей Боголюбский. Вот так и замкнулся круг истории.

Отец Маркелл из древнего рода служителей

Возрождением Сретенская церковь обязана своему первому настоятелю в новое время – отцу Маркеллу Егоровскому, потомственному священнику, предки которого начали служить еще в середине XV столетия. В 90-е годы XX века стараниями этого человека храм был восстановлен, заново расписан и обустроен.

Близкие вспоминают, что в отце Маркелле было столько энергии, что даже в последние годы жизни, когда болезнь отнимала силы и не позволяла трудиться физически, он находил другие разнообразные занятия: писал прекрасные стихи и даже сам шил себе на машинке облачение для богослужений.

Не стало отца Маркелла летом 2005 года. Похоронили его рядом с церковью, которую он вернул к жизни. На могиле всегда цветы и многочисленные посетители. Прихожане с теплотой и благодарностью вспоминают своего любимого батюшку, к которому со всего города шли с горестями и радостями, и для каждого у него находилось мудрое наставление и доброе слово. Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» создана группа памяти архимандрита, где опубликованы его стихи, собраны фотографии.

А в Сретенской церкви служат сын и внук священника Маркелла – отец Виктор (нынешний настоятель храма) и отец Михаил. Преемственность поколений сохранилась. Вот такие строки написал архимандрит за 10 дней до своей кончины:

Я вас не покину. Душа вездесуща

Душе не предписан предел,

Я сам не просил себе смерти у Бога,

Я вас оставлять не хотел.

Но Бог нас смиряет безмерным страданьем,

Страданьям есть тоже предел.

Я умираю спокойно и тихо,

Я этого очень хотел.

Частный сектор. Тихие улочки. Бывшая Солдатская слобода. Сретенская церковь с ярким голубым куполом. Она, как маяк, возвышается над одноэтажными домиками и словно передает привет далекому берегу Клязьмы, с которого когда-то переехала. А с небольшой колокольни вдалеке видны золотые купола Успенского собора, где покоится создатель обоих храмов князь Андрей Боголюбский и до XV столетия находилась главная святыня русского православия — икона Владимирской Божией Матери. И в Сретенской церкви эта икона по-прежнему особо почитается. 4 октября здесь даже отмечают престольный праздник Сретения владимирской иконы, несмотря на то, что этого дня никогда не было в церковном календаре.

Подготовили Владимир Новиков и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»