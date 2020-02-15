Сретение Господне знаменует встречу человека с Богом

-
Что означает Сретение
15 февраля все православные отмечают Сретение Господне. Оно относится к числу непреходящих празднеств, а значит, имеет фиксированную дату. Это последний большой православный праздник перед Великим постом и значимое событие для каждого верующего, ведь оно объединяет с Господом, наполняет счастьем и помогает встать на верный путь. По своей значимости оно сравнимо с такими большими православными праздниками, как Рождество Христово, Крещение Господне и Пасха.
Слово «сретение» на церковнославянском означает «встреча». В далеком прошлом в этот день встретились две эпохи — Ветхого и Нового Заветов. После этого совершился переход к новому миру. А у каждого верующего, посещающего церковь, происходит его личное Сретение — встреча с Господом.
-
История праздника
Во времена земной жизни Христа существовал особый обычай — младенцев приносили на 40-й день после рождения в храм для посвящения Богу. Юная Мария принесла своего младенца Иисуса в Иерусалимский храм, как это было принято. После обряда Иосиф и Мария хотели было покинуть храм, как вдруг неожиданно к ним подошел ветхий старец. Священнослужитель Симеон увидел в младенце светлую божественную душу.
Потом к Божией Матери подошла Анна-пророчица, которую прозвали так из-за речей о приходе Спасителя. Она, как и Симеон, признала в младенце Мессию, упав на колени перед Иисусом. Затем пророчица выбежала из храма и принесла горожанам великую новость о рождении Сына Божьего. Пророчество, которого ждали свыше 200 лет, сбылось — на землю явился Спаситель.
-
Обычаи и традиции
Священнослужители советуют подготовиться к этому чудесному празднику заранее, причем в первую очередь духовно. Молитвы помогут очистить душу от негатива и избавиться от скверных мыслей. На Сретение принято посещать церкви, где проводятся праздничные службы, во время которых читают молитвы Симеона и прославляют Иисуса, Божию Матерь и Бога.
После службы проходит обряд освещения свечей, которые верующие забирают с собой. Их хранят дома в течение года и используют во время молитв по особым случаям. Это может быть прошение о здоровье заболевшего родного человека, успехе в новом серьезном деле, благополучном выходе из сложной жизненной ситуации.
В народной традиции на Сретение отмечали встречу зимы с весной: «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». После этого праздника крестьяне начинали множество сезонных дел: переводили скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья.
-
Народные приметы
Какая погода на Сретение – такой и весна будет.
Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.
Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.
Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.
Если метёт снег, то хлеб уродится.
Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.
Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.
Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: burnak.cerkov.ru
Обсуждение