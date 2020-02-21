«Спецтранс» и «УНР-17» возмущены лояльным отношением к новому регоператору

Власти требовали перерасчета, грозили прокуратурой и штрафовали предприятия, которые не вывозили мусор в срок. Так было. Раньше. Об этом накануне рассказали мусоровывозящие компании «Спецтранс» и «УНР-17». Но сейчас при тех же обстоятельствах ничего такого нет. Сменился частник, и контроль перешел на региональный уровень. Как следствие, 7-10 дней не опустошали контейнеры, 50 дней не вывозили крупногабаритные отходы и выставили за январь счет по предельному тарифу.

Антон Сивков, директор «Спецтранса», и Виктория Панфилова, директор «УНР-17»:

2017 год. Во все машины залили летнее дизельное топливо. Все восемь машин встали. Все замерзло. Нас разрывали: город, прокуратура. Андрей Станиславович (Шохин) на 10-й день января попросил нас отозвать лицензию.

Мы не возили мусор три дня. Нам дали сроки в жестком режиме — 2 дня. Перерасчет сделали всем. Тут все честно.

Когда не вывозили КГМ, мы сразу делали перерасчет. Достаточно записи камер и двух фотографий.

На самом деле эта система очень четко работала. Любая жалоба жителей. Административно-технический надзор выходит, устанавливает, штрафует виновного. Однозначно система применения штрафов была.

Новый регоператор не видит оснований для перерасчета.

Компания «Биотехнологии» могла по примеру предыдущих мусоровывозящих организаций сделать перерасчет добровольно, снизить платеж, не учитывать новогодние праздники. Но нет. Настаивают на том, что оснований для перерасчета нет. Жилищная инспекция и департамент природопользования администрации Владимирской области, основные контролирующие инстанции, заняли предельно лояльную позицию. Ссылаются на то, что регоператору пришлось понести много расходов на покупку техники и контейнеров, что внеплановые проверки не так-то легко организовать. В общем, причин много, результат один. Те же правила на всех распространяются по-разному.

Как «Призыв» сообщал ранее, управляющие компании и ТСЖ составили десятки актов о нарушениях вывоза отходов с контейнерных площадок.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»