Спасший детей электромонтер получил награду от президента

Житель Гусь-Хрустального района, электромонтёр РЖД Сергей Чумаков за мужество, смелость и решительность награжден медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 22 мая прошлого года, рискуя своей жизнью, он вынес из горящего дома троих детей.

Пожар случился в поселке Мезиновский.

Увидев возгорание и не теряя драгоценного времени, Сергей Чумаков бросился на помощь. В горящем помещении находились трое детей: трех, семи и девяти лет. Двоих из них отважный мужчина сумел спасти. Трехлетний мальчик погиб.

Ранее «Призыв» рассказывал об этом страшном пожаре. Как выяснилось в ходе следствия, в день трагедии мать детей ушла к соседке, оставив их без присмотра. Пожар устроил 9-летний мальчик, решивший поиграть со спичками.

Ольга Ефремова

Фото: mysyzran.ru