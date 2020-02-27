Спасатели сделали прогноз по весеннему половодью

Серьезного половодья грядущей весной ждать не приходится. Ока, Клязьма, а также малые реки Владимирской области не выйдут из берегов. Подтоплений населённых пунктов в этом году также не случится. Не прогнозируются и опасные значения подъёма уровня воды, которые обычно фиксировались на первой декаде апреля. Таковы данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оптимистичный прогноз связан с низким запасом влаги в почве. Зима была теплой и малоснежной.

Подтоплений населённых пунктов в этом году также не случится.

— Более точный прогноз станет известен в конце зимы после получения полной информации об оценке запасов снега и особенностях погодных условий, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой зимы в феврале появились подснежники. Снять первоцветы на видео удалось жителю Вязников.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области