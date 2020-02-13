Сотрудниц детского сада осудили за растрату

Две сотрудницы киржачского детского сада из числа руководства признаны виновными в растрате бюджетных средств. Почти год одна из женщин получала заработную плату и стимулирующие выплаты за другого человека, а другая выступала ее пособником. Следствием и судом установлено, что летом 2017 года в период штатной реорганизации женщины решили сохранить свое материальное положение. Они договорились о фиктивном трудоустройстве в учреждение своей знакомой. Женщина, не исполнявшая своих обязанностей, числилась на должностях младшего воспитателя и кастелянши. В период с июля 2017-го по май 2018 года было растрачено 180 тысяч рублей.

Свою вину сотрудницы детского сада признали и раскаялись.

Приговором Киржачского районного суда одной из них назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, другой за пособничество – 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что главного врача больницы скорой помощи Владимира арестовали. Евгения Яскина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ольга Ефремова