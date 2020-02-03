Сотрудники «скорой» отказались самостоятельно выбирать пациентов

Фельдшерам «скорой помощи» предлагают самим выбрать, какие вызовы им обслуживать в первую очередь. По словам медиков, на их служебные планшеты стали одновременно приходить несколько вызовов с разными адресами, нередко из разных концов города. Главный врач станции скорой помощи города Владимира Сергей Кулибаба заверил «Призыв», что это всего лишь технический сбой. Однако медики сочли случившееся поводом для обращения в прокуратуру.

«Наложение» вызовов с делегированием медикам права самим решать, каких пациентов обслуживать, — не сбой системы, уверены сотрудники «скорой». В своей жалобе в прокуратуру они написали: «Из разговора с диспетчерской службой ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира» стало известно, что данные действия обусловлены устным распоряжением главного врача ГБУЗ ВО «ССМП г. Владимира» С.Е. Кулибабы, без издания локальных инструкций или иных внутренних документов о новых принципах устройства работы выездных бригад СМП».

К коллективному обращению фельдшеры приложили аудиозаписи с их переговорами с главврачом по поводу создавшейся ситуации и фотоскрин с отображением сразу нескольких вызовов на планшете. В редакцию «Призыва» были продублированы эти сведения.

Отрывок разговора фельдшера с главврачом Сергеем Кулибабой:

— Ф: Нам на планшет скинули два вызова, один в городе с температурой, 20 лет. А другой в Боголюбово с сердцем, хронический больной. Нам куда ехать в первую очередь?

— Сергей Кулибаба: Определяйте сами, какой там экстренный, а какой нет.

— Ф: А как мы можем определить сами?

— С.К: Езжайте в Боголюбово.

— Ф: А у нас так всю смену будет по два вызова?

— С.К: Приказ 388 — диспетчер «скорой помощи» обязан незамедлительно передать вызов.

— Ф: Но не по два-три вызова сразу. Это не прописано в приказе!

На станции скорой помощи ожидают прихода с проверкой зам. директора облздрава Анатолия Уколова.

— Фельдшерам такая практика грозит судами, а пациентам — летальными исходами. Не мы же принимаем вызов и, соответственно, мы не знаем, что случилось, в каком состоянии пациент, — говорит фельдшер Василиса Коновалова. — Мы видим только повод к вызову и все. Мы не имеем права определять очерёдность вызовов.

Сергей Кулибаба заверил «Призыв», что сейчас «сдвоенные» вызовы его подчинённым приходить перестали. Но, видимо, обстановка на станции СМП тяжелая, и поводом к недовольству может быть любая нештатная ситуация. По словам фельдшеров, в январе со станции уволились 4 сотрудника, сейчас собираются написать заявления ещё несколько человек.

— Мы уходим, потому что больше не можем работать в таких условиях, — пояснил свою позицию фельдшер Кирилл Семенов. — В прошлую смену, когда я работал, было 400 вызовов на 12 бригад — это огромная нагрузка. На каждом вызове негатив, хотя мы ни в чем не виноваты. А организационная неразбериха нервирует ещё больше.

И, как сообщал на прошлой неделе «Призыв», работа медиков службы «03» не просто трудна, но и опасна: во Владимире неадекватный мужчина набросился на двух девушек-фельдшеров с молотком.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»